«Очень важное событие»: глава ДНР оценил освобождение Марьинки

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Взятие этого города, по его словам, позволит некоторым районам Донецка вздохнуть.

Предполагается, что в будущем будет решено восстановить Марьинку, которую российским войскам удалось освободить от украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами.

По его словам, решение относительно восстановления города будет приниматься немного позже. При этом есть высокий шанс того, что оно окажется положительным.

«Для нас в целом — это очень важное событие то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть. Относительно, конечно, но, тем не менее», — добавил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем глава ДНР заявил, что после освобождения города украинские боевики будут меньше обстреливать Кировский и Петровский районы Донецка.

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Бои за Марьинку продолжались практически с самого начала спецоперации. Столкновения происходили, в том числе в городской застройке, что значительно осложняло ситуацию. О полном освобождении города 25 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Министр отметил, что ВС РФ после освобождения города получили возможности для дальнейших действий.

Позднее отступление ВСУ из Марьинки подтвердил и главком армии Валерий Залужный. По его словам, боевики окапались в окрестностях города и дальше. Освобождение Марьинки открыло ВС России путь ко всей донбасской дуге, где ВСУ оказывали сопротивление.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении.