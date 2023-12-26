Герои борьбы за Марьинку: что рассказали освободившие город бойцы

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Решающую роль наряду со штурмовиками сыграли танкисты.

Особое внимание сейчас бойцам, которые освобождали Марьинку. Почти десять лет она была под контролем киевского режима. И все это время ВСУ били оттуда по окрестным территориям, в том числе Донецку. Так что освобождение города — это стратегически важная победа. Военкору «Известий» — Валентину Трушнину — удалось пообщаться с теми, кто за ней стоит.

На этих кадрах — штурм одной из позиций ВСУ на южном фланге Марьинки. Бойцы 20-й мотострелковой дивизии работают двумя двойками, плюс командир группы. В опорном пункте противника столько же — пять на пять. Вот наши добегают до одного из входов во вражеский блиндаж, по ним бьет пулеметчик — он метрах в пятнадцати — у противоположного входа. Эту дуэль он проигрывает — его срезают автоматной очередью.

«Впятером вышли на штурм, впятером вернулись. Это те самые бойцы, которых мы видели на этом видео. Ребят, представьтесь, пожалуйста», — обращается к ним Трушнин.

Их позывные — Буба, Астра, Залог, Аякс, Фома.

«По открытке нужно было метров сорок пробежать быстрым темпом. Подбежали отработали все слаженно, четко», — отмечает командир группы с позывным Астра.

«Первая двойка заняла сектор, начала отрабатывать по противнику, следом пошли гранаты вперед, закидали гранатами», — говорит боец с позывным Залог.

Вот как это было — первого пулеметчика затаскивают в блиндаж. Его место занимает следующий ВСУшник. Наши кидают гранату. Второй ранен ее осколками — он бросает оружие и просто убегает с позиций, бросая товарищей. Через минуту его разрывает снарядом. Дальше все происходило в блиндаже. Всех, кто не сдался, уничтожили. Выжил лишь один пленный.

«Я кричу, подаю сигнал „граната“, и оттуда слышим голос врага, что „сдаюсь“, мы ему кричали, мол, выходи… И он выходил, вот так, держа автомат, и поднятая рука», — отмечает боец ВС РФ с позывным Фома.

Бойцы говорят, что таких трофеев они давно не видели. Блиндаж был забит оружием.

«Это NLAW, Javelin, гранаты, газовые гранаты, TNT были, тепловизоры, оптика. Когда увидели все это БК, мы подумали, что это можно было бы отбиваться месяц — не меньше», — отмечает командир штурмовой группы с позывным Аякс.

Решающую роль в освобождении Марьинки (вместе со штурмовыми пехотными группами) сыграли танкисты. Закованные в дополнительную активную броню Т-90, с мощными «мангалами» на башне и цепями от дронов-камикадзе, они выкатывались на 800 метров и прямой наводкой разбивали опорные пункты противника. Здесь почти каждый экипаж испытал на себе попадание из РПГ или ПТУР.

«Прилетело в башню, прожгло в районе ПКТ, и между мной и наводчиком ушла кумулятивная струя в конвейер. Большой хлопок, все в тумане, все в гари, трудно дышать, глаза режет, печет, как будто перечным баллончиком пшикнули. Вернулись своим ходом», — рассказал нашей съемочной группе командир танка 20-й МСД Сварог.

А вот этот экипаж, выдержав два попадания из противотанкового ракетного комплекса, просто поехал работать дальше. То, что по тебе стреляют, для них не повод разворачиваться и отходить.

«Дух боевой — он должен быть всегда навеселе. Потому что если мы будем с грустинкой выходить, возиться там, то мы ничего не выиграем. А если мы идем навеселе, на кураже, то нас сама рука удачи ведет туда, куда нужно. И насчет грусти: бывают такие моменты, когда ну не грустно, а что-то тяжело, тяжко прям вот. Я всегда себе задаю такую установку: „А че я ною?“ Я просто представляю, как было трудно прадеду моему, нашим, которые воевали в Великую Отечественную войну. Вот там — да, было трудно, и это отходит прям сразу же, прям фу ты! Ною там чего-то! Перед дедом стыдно будет. И все, и дальше пошел», — рассказал танкист ВС РФ с позывным Атом.

Вот таких железных людей в Марьинке мы встречали десятки, если не сотни. Им приходилось становиться такими — иначе здесь было не выжить.