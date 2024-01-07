🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 7 января, появится много новых идей, которые пока трудно реализовать. Важно не тратить силы на невозможное, а переключиться на то, чего действительно можно добиться. Старайтесь искать самый простой путь к цели, не создавать проблем ни себе, ни окружающим. Нежелательно рисковать и ставить эксперименты, даже если очень хочется. День лучше всего посвятить отдыху, приятным встречам, романтическим свиданиям и общению с близкими.

♈ Овны

Вы смотрите в будущее с оптимизмом, и правильно делаете. Перед вами открываются новые перспективы, одна заманчивее другой – так что едва ли не единственная проблема, которая может встать перед вами, это проблема выбора. Прислушивайтесь к советам мудрых людей, но и подсказки собственной интуиции не оставляйте без внимания. Не исключено, что именно в этот день у вас появятся идеи и планы, которые положат начало значительным переменам в жизни. Будет шанс исправить старые ошибки, наладить отношения, которые в последнее время плохо складывались.

Космический совет: в этот день перед вами откроются новые перспективы. Рискуйте и пробуйте новое.

♉ Тельцы

Любые дела, за которые вы беретесь в этот день, займут больше времени, чем можно было предположить. Скорее всего, вы заскучаете раньше, чем доведете их до конца, и именно поэтому многое останется незавершенным. Вы очень эмоциональны, любые события в этот день переживаются значительно сильнее, чем обычно. Вы пытаетесь поделиться с окружающими своими чувствами, но не встречаете понимания. Особенно трудно оказывается поладить со старшими родственниками, которые сегодня настроены по отношению к вам более критично, чем обычно.

Космический совет: любые дела займут больше времени, чем обычно. Сегодня вас захлестнут эмоции, но другие не смогут их понять.



♊ Близнецы

Практически все, что вы делаете, получается у вас хорошо. Ваше стремление к совершенству столь сильно, что передается и окружающим; день прекрасно подходит для совместной реализации творческих замыслов. Вы покажете себя отличным дипломатом, помирите ссорящихся, поможете преодолеть разногласия людям, которые искренне любят друг друга. С собственными личными проблемами вам будет труднее справиться, чем с чужими. Вы никак не хотите расстаться с розовыми очками, через которые смотрите на мир, а они очень мешают.

Космический совет: день прекрасно подходит для совместной реализации творческих замыслов. С личными проблемами вам будет труднее справиться, чем спасать других.

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♋ Раки

Возможны значительные расходы. Деньги вы тратите с огромным удовольствием, от покупок и развлечений получаете массу приятных эмоций, но немного здравомыслия в финансовых вопросах вам не помешало бы. Любые дела, даже самые несложные, кажутся утомительными, больше всего вам хочется отдохнуть и повеселиться. Именно этим можно заняться, но только после того как выполните все обещания, которые ранее дали окружающим. Не исключены недоразумения, которые станут причиной ссор с близкими.

Космический совет: берегите свой кошелек. Вы рискуете потратить гораздо больше, чем можете себе позволить. Дела будут вас утомлять.

♌ Львы

День благоприятный и удачный. Проблемы и тревоги тают на глазах, вы чувствуете себя уверенно, смотрите в будущее с оптимизмом. С вами приятно иметь дело. У многих вы вызываете интерес и симпатию, легко можете завоевать расположение новых знакомых. Желательно провести этот день с близкими людьми – вы будете энергетически «подзаряжать» друг друга. Благоприятный день для обустройства и украшения жилища. Можно внести какие-то незначительные, но приятные перемены в интерьер, а можно сделать грандиозную перестановку или начать ремонт.

Космический совет: проблемы и тревоги сегодня тают на глазах. Вы чувствуете себя уверенно. Смотрите в будущее с оптимизмом.

♍ Девы

Благоприятный день для общения. С близкими людьми и просто хорошими знакомыми можно обсуждать самые разные вопросы. Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому желательно избегать любой деятельности, связанной с физическими нагрузками. Рекомендуется спокойный отдых, интеллектуальные игры, беседы с умными собеседниками. Можно отправляться в поездки, новые впечатления будут приятными. Однако долгие и утомительные переезды нежелательны, не рекомендуется также ездить на автомобиле в темное время суток.

Космический совет: желательно избегать любой деятельности, связанной с физическими нагрузками. Лучше выбрать спокойный отдых, интеллектуальные игры, беседы с умными собеседниками.

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♎ Весы

Беспокойный день. С окружающими вы можете найти общий язык, а вот с собой не в ладу, поэтому наслаждаться жизнью не получается, хотя очень хочется. Вы склонны видеть все в мрачном свете, не верите тому хорошему, что говорят о вас, в комплиментах вам слышатся насмешки. При этом вы охотно исполняете любые просьбы, идете навстречу близким, оказываете услуги случайным знакомым. Не спешите с выводами и решениями: вам нужно время, чтобы разобраться в ситуации, понять, что делать. Советы окружающих, к сожалению, бесполезны.

Космический совет: сегодня вы будете все воспринимать в мрачном свете. Не спешите с выводами и решениями. Все не так плохо, как может казаться, вы окружены любящими людьми.

♏ Скорпионы

День полон встреч и разговоров. Общение может быть как приятным, так и раздражающим: все зависит от того, удастся ли вам найти тему для обсуждения, которая, с одной стороны, интересовала бы всех, а с другой – ни для кого не была болезненной. Где бы вы ни появлялись, с кем бы ни встречались, именно вам приходится заботиться о том, чтобы не возникало разногласий и споров. Можно покупать дорогие вещи, в том числе – ювелирные изделия, картины, предметы антиквариата. Хороший вкус вам не изменит, жалеть о потраченных деньгах не придется.

Космический совет: весь день будет посвящен разговорам. Среди них будут как приятные, так и неприятные. Но где бы вы ни появлялись, именно вам приходится заботиться о том, чтобы не возникало ссор.

♐ Стрельцы

Возможно, вы не совершите ничего выдающегося, но время проведете приятно. Удастся избежать лишних волнений и напрасных тревог. Прекрасно складываются отношения с женщинами, от них вы получаете не только моральную поддержку, но и полезную информацию. Хорошо обсуждать волнующие вас темы: возможно, вы и не получите ответов на все вопросы, но на сложившуюся ситуацию взглянете по-иному. Чужие проблемы и заботы отвлекают вас от собственных; чем больше вы помогаете другим, тем менее значительными кажутся ваши трудности.

Космический совет: вы не получите ответов на все вопросы, но на мир и отношения будете смотреть совершенно иначе.

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♑ Козероги

Вас ждет очень плодотворный день. Усталости не бойтесь: вы так деятельны и энергичны, что даже самые серьезные нагрузки вам не страшны. Можно успеть многое, вам по силам и свернуть горы, и вернуть их на место. Не возникает проблем с правильной постановкой целей: вы знаете, к чему стремитесь, и знаете, почему. Подходящий день не только для посещения, но и для организации светских мероприятий, разнообразных развлечений, веселых игр. Вы очень артистичны, это производит неотразимое впечатление на окружающих.

Космический совет: подходящий день не только для посещения, но и для организации светских мероприятий. День прекрасно подходит для разнообразных развлечений, настольных игр.

♒ Водолеи

Удастся обдумать и решить какие-то сложные задачи. Вы сможете учесть все важные факторы, ничего не упустите из виду. Правда, иногда вы отказываетесь от легких путей и очевидно правильных решений только для того, чтобы лишний раз поломать голову, порассуждать, показать окружающим, какие блестящие умозаключения вы можете сделать. В этот день можно обсуждать важные и сложные вопросы, но нужно быть готовым к тому, что окружающие не сразу поймут и разделят вашу точку зрения. Не исключено, что потребуются дополнительные объяснения, так что наберитесь терпения.

Космический совет: иногда вы отказываетесь от легких путей и очевидно правильных решений только для того, чтобы лишний раз поломать голову.

♊ Рыбы

День довольно напряженный, полный волнений и тревог. Ваше настроение меняется очень часто, вы кидаетесь из одной крайности в другую, что изрядно утомляет и вас, и окружающих. Это не самый благоприятный день для общения, потому что вы раздражаетесь из-за пустяков, позволяете себе обидные шутки, порой делаете язвительные замечания. Нежелательно заключать сделки и подписывать документы. Коммерческая деятельность едва ли позволит получить прибыль, а вот потери вполне вероятны. Нежелательно посещение светских мероприятий, они утомят вас.

Космический совет: ваше настроение меняется очень часто, вы кидаетесь из одной крайности в другую, что изрядно утомляет и вас, и окружающих. Нежелательно заключать сделки и подписывать документы.

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