🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 5 января, — подходящий день для того, чтобы вернуться к делам, которые были начаты раньше. Будет шанс справиться с тем, что долго не удавалось, достичь нужного результата. Для этого потребуются целеустремленность и настойчивость. Сегодня эти качества проявляют даже люди, которым они обычно не свойственны. Будет легко и приятно общаться с близкими, ссор и разногласий можно не опасаться. Хорошо проходят любые семейные мероприятия. Вторая половина дня подходит для отдыха.

♈ Овны

Вам наверняка захочется навести в чем-нибудь порядок. У вас сегодня это отлично получается, у тому же сам процесс доставляет удовольствие. Можно избавиться от того, что стало ненужным, и обзавестись новыми вещами, которые будут вас долго радовать. Стоит пересмотреть свои цели и приоритеты — не исключено, что это позволит решить многие проблемы. Можно научиться чему-то новому или расширить кругозор, просто побеседовав с интересным человеком. Полезно общаться с людьми, которые старше вас: поводов для разногласий не возникнет, а чужой опыт может вам пригодиться.

Космический совет: вам наверняка захочется навести порядок дома и в делах. Стоит пересмотреть свои цели и приоритеты — не исключено, что это позволит решить многие проблемы.

♉ Тельцы

Хочется действовать, делать что-то полезное и важное. Но определиться с целями вам будет труднее, чем обычно. Ваши поступки часто кажутся окружающим нелогичными, потому что порой из-за сильных эмоций вы кидаетесь из одной крайности в другую. Старайтесь избегать незапланированных расходов, спонтанных покупок. В этот день нежелательно экспериментировать и рисковать. Вы сможете избежать многих неприятностей, если будете осторожны и не станете нарушать традиций.

Космический совет: сегодня вам захочется действовать, но стоит лучше выбирать цели. Порой из-за сильных эмоций вы кидаетесь из одной крайности в другую.



♊ Близнецы

Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться. Какую бы цель вы перед собой ни поставили, двигаться к ней вы будете стремительно и многого достигнете. Правда, для этого нужно справиться с собственной ленью — сегодня это может быть неожиданно трудно. Хорошая идея или неожиданное предложение выведут вас из новогодней спячки, помогут взбодриться. Отлично проходят встречи с друзьями, активный отдых на свежем воздухе поднимает всем настроение. Вы сегодня особенно музыкальны, так что стоит сходить на концерт — вам наверняка понравится.

Космический совет: звезды на вашей стороне. Воспользуйтесь этим, чтобы не упустить свой шанс и исполнить свою мечту.

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♋ Раки

Старайтесь не унывать, даже если не все будет складываться так, как было задумано. Не исключено, что придется изменить планы, отложить дела, которыми хотелось бы заняться. Но день принесет и много хорошего — например, приятные новости, интересные предложения и запоминающиеся свидания. Избегайте споров, даже если ради этого придется общаться только с теми, с кем вы легко находите общий язык. Нежелательно обсуждать важные темы, решать финансовые вопросы, тратить деньги свои или чужие.

Космический совет: старайтесь не унывать. Не исключено, что придется изменить планы, отложить дела, которыми хотелось бы заняться. Но день принесет и много хорошего.

♌ Львы

Не тратьте время зря. Сейчас можно сделать то, что было давно задумано. Имейте в виду: вы можете достичь успеха, даже если окружающие не поддерживают вас, критикуют ваши идеи, отказываются помогать. Будьте настойчивы — и вы получите то, чего хотите, и даже больше. Иногда приходится хитрить, и это у вас отлично получается. День обещает интересные знакомства. К вам тянутся люди достойные, благородные, способные многому научить вас и вдохновить на подвиги.

Космический совет: пришло время сделать то, что было давно задумано. Будьте настойчивы — и вы получите то, чего хотите.

♍ Девы

День не самый плодотворный: вам не хочется заниматься сложными и утомительными делами, ломать голову, решая сложные вопросы. Но если вы все же возьметесь за что-то, то постараетесь довести начатое до конца, как бы ни складывались обстоятельства. Это далеко не всегда необходимо: подумайте, стоит ли выбиваться из сил. Вероятны неожиданные встречи с людьми, с которыми вас раньше связывали только деловые отношения. Возможно начало бурного романа с сослуживцем или деловым партнером.

Космический совет: вам не хочется заниматься сложными и утомительными делами, решать сложные вопросы. Вероятны неожиданные встречи.

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♎ Весы

Прекрасный день для того, чтобы заняться делами, запланированными в прошлом году. Трудности могут возникнуть, но вы с ними справитесь. Едва ли кто-то придет вам на помощь, но это не так уж плохо: для вас свобода действий сейчас важнее поддержки. Близким людям не всегда понятны мотивы ваших поступков. Постарайтесь спокойно объяснить, почему действуете так, а не иначе. Можно добиться успехов в совершенно новом для вас деле, научиться тому, что раньше казалось сложным, почти невозможным. Вы в отличной физической форме, занятия спортом и активный отдых радуют.

Космический совет: могут возникнуть трудности, но вы с ними справитесь. Близким людям не всегда будут понятны мотивы ваших поступков. Постарайтесь все спокойно объяснить.

♏ Скорпионы

Подходящий день для того, чтобы кому-то что-то доказать. Вы сможете убедить в своей правоте даже тех, кто никогда раньше ни с кем не соглашался. Могут появиться новые союзники, которые со временем станут друзьями. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться динамично и гармонично, подарят массу приятных эмоций. День удачен с финансовой точки зрения: возможны денежные поступления, выгодные сделки. Запланированные покупки будут удачными, от спонтанных приобретений лучше воздержаться.

Космический совет: вы сможете убедить в своей правоте даже тех, кто никогда раньше ни с кем не соглашался. Могут появиться новые союзники, которые со временем станут друзьями.

♐ Стрельцы

Доверяйте своей интуиции. Она подскажет, чем стоит заняться, как добиться лучших результатов. Делайте то, к чему лежит душа, и вы не пожалеете о затраченных усилиях. У вас больше энергии, чем у представителей других знаков, и не всем удается удерживать ритм, который вы задаете. Старайтесь не подгонять тех, кто отстает, и не сердиться на них. Вы обращаете внимание на мелкие, незначительные события, часто придаете им слишком большое значение и делаете неправильные выводы. Постарайтесь отвлечься от деталей и увидеть ситуацию в целом.

Космический совет: у вас сегодня будет больше энергии, чем у представителей других знаков. Поэтому не торопите других, они просто не успевают за вами.

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♑ Козероги

День будет довольно утомительным. Вам придется иметь дело с непростыми в общении людьми, улаживать чужие конфликты, мирить ссорящихся. Напряженных моментов будет немало, так что часто нужно будет сглаживать острые углы. Окружающие обращаются за советами и помощью, отказать им трудно. Во многом помогают старшие родственники. Именно благодаря им удается реализовать смелые, оригинальные идеи. Отношения в семье меняются к лучшему, вы чувствуете поддержку близких.

Космический совет: вам придется иметь дело с непростыми в общении людьми, улаживать чужие конфликты, мирить ссорящихся. Во многом помогут родственники.

♒ Водолеи

Все получается хорошо. Вы знаете, что нужно сделать, чтобы жизнь стала проще и приятнее. Многие проблемы удается решить уже сейчас, а с остальными вы справитесь в ближайшем будущем. Нет причин сомневаться в успехе новых начинаний. Вы уверены в своих силах, и часто именно это помогает достичь цели. День очень благоприятен для творчества: вашему воображению можно позавидовать. Все идеи и инициативы получают поддержку, именно вы становитесь организатором поездок и развлекательных мероприятий.

Космический совет: многие проблемы удается решить уже сейчас, а с остальными вы справитесь в ближайшем будущем. День очень благоприятен для творчества.

♊ Рыбы

Прекрасный день. Можно говорить и делать все, что приходит в голову, не беспокоясь о том, что подумают и скажут об этом окружающие. Вы окружены друзьями и единомышленниками, понимающими вас с полуслова. Легко завязываются новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Вторая половина дня полна важных событий. В это время вы беретесь за дела, в которых не так-то просто добиться успеха, и, к удивлению окружающих, справляетесь с ними блестяще. Это время подходит для публичных выступлений, посещения лекций и семинаров.

Космический совет: можно говорить и делать все, что приходит в голову, не беспокоясь о последствиях. Вы беретесь за дела, в которых не так-то просто добиться успеха, и справляетесь с ними великолепно.

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