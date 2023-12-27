Ночной жор: что делать, если нестерпимо хочется есть перед сном

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Желание навестить холодильник среди ночи хорошо знакомо многим.

У здоровых людей организм работает так, что питание и сон — это совершенно несовместимые понятия. Когда мы ложимся спать, в нашем теле начинается выработка специального гормона — лептина, он меняет метаболизм жиров и глюкозы, а также подавляет аппетит. Как только мы просыпаемся, клетки желудочно-кишечного тракта начинают вырабатывать специальный гормон голода — грелин, и мы сразу начинаем хотеть есть.

То есть, ночной поход за чем-нибудь «вкусненьким» нормальным явлением точно не назовешь: он означает, что в работе эндокринной системы явно произошел какой-то сбой. Обычно такое случается, когда вы слишком мало ели в течение дня, либо нарушили режим сна или же сильно перенервничали накануне. И теперь организм спешит получить дополнительные калории и глюкозу, чтобы быстрее восстановиться.

Здесь надо посчитать, как часто вы испытываете похожие приступы голода. Если трижды в неделю или даже больше, то стоит начать бить тревогу. А кому-то пришло время даже записываться на прием к врачу.

Причина № 1: Стресс

Ощущать голод прямо посреди ночи нас заставляет сильный стресс, по мнению американского профессора психологии Келли Эллисон. Когда у нас слишком большая нагрузка на работе или череда неприятных событий в жизни, мы с ним сталкиваемся. И человек вместо того, чтобы лежать в постели наедине с беспокойными мыслями, предпочитает их заедать.

Проще говоря, еда здесь выступает в качестве снотворного. А потом такое поведение уже входит в привычку.

Причина № 2: Дефицит калорий

Самые частые случаи ночных перекусов происходят из-за слишком резкого и большого дефицита калорий, по мнению нейробиолога из США Николь Авены.

«Если вы сидите на диете, пытаясь похудеть, а потом обнаруживаете себя стоящей у открытого холодильника в два часа ночи, это значит, что организм не насытился в дневное время и ему не хватает ресурса, чтобы перейти к полноценному сну», — говорит ученая.

Как только человек начинает правильно и здорово питаться, то и тяга к ночным приемам пищи моментально испаряется.

Причина № 3: Расстройства психики

Та же профессор Эллисон выяснила, что люди, страдающие расстройствами пищевого поведения или депрессией также склонны к перекусам далеко за полночь. Это своего рода побочный эффект.

«В полусонном состоянии у них гораздо меньше самоконтроля, поэтому человек, упорно избегающий еды днем, вполне может прийти к холодильнику в предрассветные часы», — утверждает исследовательница.

Конечно, если перекусывать ночью у вас в привычку не входит, то вред вряд ли будет большим, но вот если вас тянет по ночам к холодильнику все чаще и чаще, то можно начать подозревать разные проблемы со здоровьем. А вот они уже могут вызвать понижение инсулина в крови, который у здоровых людей вырабатывается естественным образом.

Кроме того, такие поздние ужины заметно ухудшают качество сна, что заметно влияет на настроение в течение следующих суток. Так что в итоге получается замкнутый круг: скверное самочувствие из-за недосыпа приводит к плохому аппетиту днем, а ночью мы снова бежим к холодильнику, чтобы порадовать себя каким-нибудь лакомством.

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