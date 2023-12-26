«Они попали в колею»: почему трагедии преследуют актеров сериала «Глухарь»

Фото, видео: Кадр из сериала «Глухарь», 2008 г.; Telegram / МАРИАННА АБРАВИТОВА / Marianna_Abravitova; 5-tv.ru

Может ли череда смертей участников киноленты быть не более, чем совпадением? Или все еже есть некая жуткая закономерность?

Актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер всего в 43 года. Артист далеко не первый в списке участников этого проекта, ушедших из жизни в последние годы. Что это — роковое совпадение или неслучайные трагедии — в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала эзотерик, психолог Марианна Абравитова.

Актеры сериала «Глухарь», ушедшие из жизни

Список актеров сериала «Глухарь», скончавшихся по разным причинам, насчитывает более десяти имен. Актриса Дарья Егорычева ушла из жизни от онкологии всего в 37 лет. Актер Василий Савинов скончался от инфаркта. Анатолия Отрадного ограбили и убили в Подмосковье, а его коллегу по сериалу Вячеслава Титова годом ранее задушили и бросили в собственной квартире.

Кроме того, на 54-м году жизни умер Александр Дубовицкий, тело было найдено через три недели после смерти. Звезду «Глухаря» Дмитрия Гусева обнаружили за рулем собственного авто мертвым. Свел счеты с жизнью Михаил Фатеев, которого обвиняли совращении несовершеннолетнего. Профессиональный каскадер Всеволод Хабаров, принимающий участие в съемках был найден только через месяц после своей смерти.

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Территория негативной энергии

По словам Марианны Абравитовой, феномен, при котором группа людей, объединенных общей темой, идеей или похожим мировоззрением, попадает в под негативную энергию, и с ними начинаю происходить неприятности: какие-то тяжелые жизненные ситуации, трагедии, травмы, страшные болезни или даже смерть.

«Вот именно в такую ситуацию попали люди, причастные к сериалу „Глухарь“. Дело в том, что такие сериалы, которые построены на каких-то преступлениях, жертвах, убийствах, расследованиях этого всего — то есть все, что причастно к этому инфернальному энергетическому потоку, конечно же, они рискуют попасть действительно в колею, из которой очень трудно выбраться. И колею именно со знаком минус», — объясняет специалист.

Абравитова отмечает, что ничего удивительного в этом нет. Более того, практически все участники проектов подобной тематики, будь то спектакль, сериал или даже литература, буквально запускают сами себя на территорию с тяжелой энергией. И здесь уже зависит от их собственной энергии: если она достаточно мощная, возможно, проблемы обойдут их стороной. Если нет, то, вероятно, что трагедий будет больше.

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