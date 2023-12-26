Было много версий: раскрыты чудовищные подробности смерти Алексея Черных

Фото, видео: Кадр из сериала «Криминальное наследство», реж. Алексей Луканев, 2014 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Неужели известный актер страдал перед гибелью?

Режиссер Арсений Гончуков раскрыл тайну загадочной смерти актера Алексея Черных. Пугающие подробности мужчина рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По его словам, скончавшийся актер «метался между Москвой и Алтаем». Гончуков добавил, что незадолго до смерти Черных приехал в Москву к друзьям.

«Первая была версия — рак. Он мучился долго. Потом была версия инфаркт. <…> Леша, действительно, был очень хорошим артистом. К сожалению, не такой известный, как хотелось бы. Он был очень пластичный, с хорошей безуминкой, глубиной. Он был очень живой, отзывчивый», — уверен режиссер.

Гончуков добавил, что скончавшийся актер сыграл в его фильме «Сын». Картина завоевала признание публики и одобрение критиков по всему миру. При этом артист не заработал на нем ни копейки. Также, по словам Гончукова, Черных часто вносил правки в сценарий и порой его приходилось осаждать.

Картина снималась в спартанских условиях. При этом Черных ни разу не пожаловался, ни разу не высказал недовольство. Он творил и «чувствовал перед жизнью и Богом благодарность».

«Он никогда не пытался показать свою значимость и незаменимость. Когда фильм снят, многие актеры начинают задаваться. У Леши ни мгновения этого не было. Безумно комфортно с ним было работать, потому что он был человеком порядочным и талантливым», — отметил Гончуков.

Стала известна причина смерти актера Алексея Черных

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Черных внезапно ушел из жизни на 44-м году жизни. Его с теплотой вспоминают известные деятели культуры и друзья.