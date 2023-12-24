Стала известна причина смерти актера Алексея Черных

Фото: Кадр из т/с "Я знаю твои секреты", 2015-2023 гг.

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Артист вернулся в Москву, чтобы проститься с коллегой по сцене.

Информацию о смерти актера Алексея Черных официально подтвердили в пресс-службе театра Et cetera. В некрологе назвали и причину смерти — инфаркт. В 43 года.

«Алексей Черных был один из самых талантливых артистов. Я возлагал на него большие надежды. <…> Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память», — написал худрук театра Александр Калягин.

Последние годы Алексей Черных уехал из столицы на Алтай, где работал проводником, водил путешественников по горам. Артист театра и кино вернулся в Москву, чтобы проститься с коллегой — Татьяной Владимировой, с которой они вместе играли в спектакле «Морфий». В Москве молодой актер и умер, не выдержало сердце.

Черных известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь». В копилке артиста — только одна главная роль. Он исполнил ее в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Еще на его счету — множество работ в дубляже мультфильмов и кино. Также Алексей Черных был официальным голосом голливудской звезды Энтони Маки, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев.