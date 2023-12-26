Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили двух наемников из Колумбии

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Боец признался, что на артемовском направлении они часто встречают националистов из других стран.

На артемовском направлении бойцами спецназа «Ахмат» были уничтожены двое иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой новостью с агентством РИА Новости поделился командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

По словам солдата, ликвидированные боевики оказались гражданами Колумбии. Кроме того, в захваченном блиндаже были обнаружены двое солдат ВСУ. Один из них был ликвидирован в ходе штурма.

«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли пленного», — сообщил «Шустрый».

Боец добавил, что на их направлении в составе ВСУ находятся в основном иностранные наемники. Большинство из них — негры и колумбийцы. Пленный националист подтвердил эту информацию. Он отметил, что иностранцы выполняют те же задачи, что и украинцы. При этом солдаты ВСУ их не особо жалуют.

«Нам сказали, что это наемники-колумбийцы, воюют наемники просто за деньги», — рассказал пленный.

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