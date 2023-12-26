Бравая работа российской разведки: лучшее видео из зоны СВО за день

Дарья Евстрахина 130 0

Фото, видео: Лев Федосеев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Обстановку на купянском направлении неспроста называют сверхактивной.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Российские бойцы приспособили ручные гранатометы РПГ 7В к стрельбе минами для нанесения огневого поражения опорным пунктам ВСУ на южно-донецком направлении специальной военной операции. Противотанковый гранатомет РПГ-7В — предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными целями противника, уничтожения живой силы противника на открытой местности, а также находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа. Отработали по опорному пункту противника, попадание 100%!

Группа разведчиков и операторы беспилотников из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевого задания. Основная разведка сейчас ведется, конечно, с воздуха. Маленькие «птички» дают обзор позиций противника в диаметре нескольких километров.
В разведрейды бойцы выходят постоянно. В помощь им коптеры. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля. А FPV–дроны наносят удары по противнику. Из лесопосадки, чтобы быть неприметными, разведчики запустили несколько дронов. Бойцы их называют рабочими лошадками. Всегда при них. Для корректировки огня, ведения разведки или объективного контроля.

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