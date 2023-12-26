Новые возможности: военный эксперт оценил последствия освобождения Марьинки

Эксперт Михайлов: Марьинка была очень серьезным укрепрайоном ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Где будет сосредоточен следующий удар российской армии?

Освобождение Марьинки стало важным событием для всего фронта. Таким заявлением в интервью 5-tv.ru поделился военный эксперт Александр Михайлов.

По словам специалиста, любой населенный пункт, освобожденный от киевского режима, это большой плюс «для общего дела». Он отметил, что конкретно Марьинка была подготовленным укрепрайоном.

«Марьинку трудно назвать населенным пунктом Донбасса. Это был заранее подготовленный, очень серьезный укрепрайон. Небольшой город, который был превращен усилиями военных инженеров с помощью фортификационных усилий в серьезный многоуровневый объект. Туда была загнана военная техника, дальнобойная артиллерия, бронетехника, большое количество западной аппаратуры», — уверен Михайлов.

Он добавил, что из этого места велись обстрелы Донецка. Российским войскам удалось обезопасить жителей города и ближайших поселков. Кроме того, благодаря взятию Марьинки открывается юго-западное направление.

Эксперт считает, что российские войска смогут зайти в тыл угледарской группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пытается устроить контрнаступление на донецком направлении.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.