«Серьезные доработки»: в войска скоро поступит партия обновленных автоматов АК-12

Первая партия обновленных автоматов АК-12 поступит в войска уже в 2024 году

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Оружие доработали после возникших нюансов во время эксплуатации.

Автоматы АК-12 были доработаны по требованиям, которые возникли в ходе спецоперации на Украине, и скоро будут доставлены в войска. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников в эфире телеканала.

Оружие прошло испытания и, как ожидается, будет поставлено в войска уже в следующем году.

«В январе начнем отгрузку новых АК-12… Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным», — сказал Лушников.

Кроме того, успешно испытания прошел барражирующий боеприпас «Куб». Первая партия модернизированных беспилотников также отгружается заказчику, то есть армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая модель боевого снаряжения «Стрелок» начала поступать в войска России. Данная амуниция — комплексное решение в области индивидуальной бронезащиты и экипировки военных.