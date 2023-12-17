Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

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Многие люди предпочитают отоспаться в субботу и воскресенье. Но опасно ли это для здоровья?

Дополнительные часы сна в выходные могут оказать полезное влияние на здоровье человека. Это удалось узнать китайским исследователям из Нанкинского медицинского университета. Результаты работы опубликовало издание Daily Mail.

Недостаток сна в рабочую неделю создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Но если отдыхать два лишних часа в выходные, то это понизит вероятность инсульта на 63%. Такой вывод сделали благодаря анализу данных 3400 добровольцев.

У тех, кто не спал дополнительные часы в свои выходные, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был значительно выше.

Также, исследователи выяснили, что лишние часы отдыха могут предотвратить ожирение и депрессию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал секреты комфортного начала рабочей недели. Каждый человек в своей жизни сталкивался с «синдромом понедельника» — состоянием, когда после выходных очень тяжело вновь перестроиться на рабочий лад. Но с этим можно бороться.