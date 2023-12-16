Любовь пройдет? В каких случаях нужно заключать брачный договор

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Несмотря на то, что все ругают этот документ, в самом же деле он довольно полезен.

В каких случаях супругам стоит заключить брачный договор? Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала адвокат Юлия Лялюцкая.

Специалист напомнила, что заключение брачного договора — это не обязанность, а право супругов. Однако бывают случаи, когда это крайне важно. Например, одного из супругов не устраивает режим собственности и имущества.

«По общему правилу, после расторжения брака доли супругов на имущество, нажитое в период брака, признаются равными. В брачном договоре можно определить иной режим собственности, например, личный, долевой или смешанный», — уверена Лялюцкая.

Также брачный договор стоит заключить, если у супругов разное социальное положение. Например, они имеют неравные доходы. В специальном документе супруги могут предусмотреть выплату компенсаций для партнера, который не работал в период брака или получал меньший доход. Супругам стоит подписать бумагу, если в случае развода они не желают делить имущество в суде.

«В настоящее время многие банки предлагают в качестве одного из условий для одобрения ипотеки заключение брачного договора. Приведу несколько примеров, когда заключение брачного договора выгодно при оформлении ипотеки как для супругов, так и для банка. Например, если только один из супругов работает и имеет доход. Он же выплачивает и потеку из своего дохода. В брачном договоре можно заключить право собственности на квартиру только на данном супруга. Выше шанс на одобрение ипотеки», — считает эксперт.

Кроме того, один супруг может не иметь достаточного дохода для оформления ипотеки. Брачные соглашения дают гарантию, что пара выплатит кредит совместными силами. Бывают ситуации, когда второй супруг не согласен на ипотеку. По закону для получения заема на квартиру необходимо согласие второго человека. При наличии брачного договора можно получить кредит и без одобрения супруга.

«Супруги оформили потеку до брака. При разводе все имущество, купленное до брака, не подлежит разделу. Это общие правила. Брачный договор дает возможность разделить данное имущество на доли. Стоит подписывать брачный договор если как до заключения брака, так и в период брака, имели место подарки или крупные покупки с непропорциональными вложениями», — рассказала Лялюцкая.

Вместе с тем договор необходим при защите бизнеса, поскольку он дает свободу в предпринимательской сфере. Вам не придется получать согласие супруга на совершение сделок с долями в компании. А в случае развода можно избежать дробления бизнеса.

Бьет или любит? Раскрыты подробности развода Башарова и избитой им Архаровой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор и поэт Игорь Саруханов развелся с седьмой женой. Артист признался, что такой ритм жизни, как у него, будет приемлем не для каждой женщины.