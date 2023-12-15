Бьет или любит? Раскрыты подробности развода Башарова и избитой им Архаровой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Через четыре месяца после свадьбы поклонников актера потрясли фото его жены со сломанным носом и жуткими синяками на лице.

Скандальный развод актеров Марата Башарова и Екатерины Архаровой запомнился их близким, коллегам и поклонникам надолго. В 2014 году звезды, которые были знакомы всего месяц поженились, еще через четыре все первые полосы страны демонстрировали изуродованное кулаками мужа лицо артистки. Башаров жестоко избил ее — сломал нос, оставил синие гематомы по всему телу и на лице. Как говорила Архарова журналистам, в ее мозге после нападения стала расти опухоль.

Что бы ни было причиной вопиющего насилия, актер получил невероятное количество проклятий от соотечественников. В нескольких ток-шоу знаменитости обсуждали его поступок, на одной из развлекательных передач тренер российских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась сидеть рядом и вынудила его извиниться перед женой и всей страной. Сделал, хоть и добавил — никто не знает всех подробностей ссоры, приведшей к ужасным травмам. А еще он очень любит супругу.

Стоит отметить, Архаровой, похоже, только извинения и были нужны. Она не обратилась в полицию, отметив, что признания вины ей достаточно. Но зачем тогда было соглашаться на демонстрацию фото на экранах и в печати? Неужели ради пиара?

Как напоминала Татьяна Тарасова, требуя покаяния, Башаров любит крепко выпить. Об этом знают многие его коллеги. Артиста задерживали пьяным за рулем, ходили сплетни о непотребном поведении. Татьяна Архарова утверждала, что в роковой для нее день муж тоже был весьма нетрезв. Набросился, колотил до синяков и кровавых ран, потом надсмехался над избитой жертвой и под коней выгнал из дома. Как рассказал журналистам дядя актрисы, это был не первый случай домашнего насилия, хоть и самый свирепый. Пострадавшая уже не раз прощала побои.

Жертва Марата или сама виновата?

Примечательно, что и в такой ситуации нашлись осуждающие Архарову. Говорили, что жертва сама виновата, мол, вывела горячего мужчину из себя и поплатилась. Более того, в числе «обличителей» избитой женщины оказалась бывшая сожительница Башарова Елизавета Круцко. Она заявила, что за восемь лет артист ни разу не поднял на нее руку. И добавила — Архарова в тот день была пьяна и, очевидно, спровоцировала скандал и драку.

Развод весной 2015-го прошел тихо. Ни тебе уголовного дела, ни разбирательств по поводу раздела имущества. Бывший муж остался в своем загородном доме, бывшая жена вернулась в свою квартиру в Москве. Но проворные журналисты продолжили свое расследование инцидента. И обнаружили некоторые неоднозначные факты в скандальной истории. Начали с биографии Архаровой.

Выяснилось, что она с юности работала в киноиндустрии, но не добивалась хоть сколько-нибудь значимых результатов, снималась в клипах и для журналов. Тогда она переехала в Москву (раньше жила в Италии) и отправилась на спектакль Башарова. Затем наведалась в гримерную и очаровала именитого актера комплиментами. Он тут же позвал новую знакомую на свидание. И почти сразу стал звать замуж. Могла ли Екатерина соблазнить знаменитость ради собственной выгоды и славы, неясно. По-настоящему она прославилась только когда сфотографировала сломанный нос.

Круцко прожила с актером восемь лет, родила ему дочь и стала мусульманкой, но заветного кольца на безымянном пальце так и не дождалась. А потом еще и защищала распустившего кулаки бывшего — неординарная женщина. Ее последовательница получила все и сразу. Обоим почти 40, оба женятся впервые. Башаров порхал, вел себя прилично и не напивался, правда, продержался недолго. Свадьба была красивой и веселой. Молодожены разыграли гостей — Архарова якобы передумала и сбежала, не ответив на главный вопрос работника отдела ЗАГС. На свадьбу, по слухам, Башаров занимал денег у родителей невесты.

Почему брак Башарова и Архаровой был столь коротким?

В одном из интервью сестра Екатерины Мария Копралова-Вандерватер рассказала, что актер почти с первых дней проявлял агрессию и поднимал руку на жену. Архарова никому не рассказывала, все прощала. Когда решилась показать мужа публике во всей красе, поставила и себя под удар. В сеть просочились ее фотографии для итальянских мужских журналов. Появилась версия, что увидев эти снимки, Башаров и пришел в ярость. По другой версии, артиста привлекла не Екатерина, а богатство ее родителей, понявшая корыстные мотивы жена была наказана за желание развестись.

Есть еще и третья версия. Согласно ей, артист пустился во все тяжкие через два месяца после женитьбы. Сестра Архаровой обвиняла знаменитость сразу в двух параллельных романах на стороне. Но самой популярной причиной скандала до сих пор остается жажда славы. Сторонники этой идеи полагают — если не оба, то «жертва» уж точно получила дивиденды. После свадьбы ее наконец стали звать на красные дорожки и в кино, узнавать на улице. Правда, потом за популярность пришлось поплатиться лицом.

Екатерина Архарова нашла нового кавалера, им стал актер Павел Делонг. Разведенный Башаров тоже грустил недолго, почти сразу он закрутил роман с другой своей фанаткой Елизаветой Шевырковой. Замуж не звал, но вскоре стал отцом еще одного ребенка. Шевыркова обращалась к медикам с травмой руки, но не подавала заявление в полицию, в результате другого конфликта попала в больницу с переломом носа. В сети появлялись видео, на которых пара ссорится при сыне, Марат снимал Елизавету и повторял: «Мама ударила папу, Марсель, разве папа пьяный?». Еще один союз окончился расставанием. Журналистам актер рассказывал, что родители сурово наказывали его в детстве, мама часто била ремнем. Чаще, чем папа. Может, тогда насилие и стало нормой жизни?

Как бы то ни было, Марат Башаров продолжает пользоваться успехом у женщин. Как ранее писал 5-tv.ru, артист снова женится. Кто же его бесстрашная невеста?