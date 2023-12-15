Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы

Владимир Путин: любое вмешательство в выборы в РФ извне будет жестко пресекаться

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Одна из главных целей правительства России — обеспечить суверенитет и независимость народа.

Любая попытка вмешаться в предстоящие президентские выборы в России будет жестоко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе недавней беседы с лидерами фракций Госдумы.

По словам главы государства, все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами. Путин добавил, что защита свободы и суверенитета — одна из главных целей правительства.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее именно народ и только народ России единственный источник власти в нашей стране», — отметил Путин.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон выразил готовность к разговору с Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил во время недавней трансляции.