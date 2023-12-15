«Запустят петицию»: в Словакии оценили слова Путина о де Голле

В Словакии заявили, что Шарля де Голля после слов Путина запретят

Фото: Казаков Александр / ТАСС

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Президент России в ходе подведения итогов года сравнил лидеров Евросоюза с французским генералом. Как на это отреагировал Запад?

Знаменитый парижский аэропорт могут переименовать после слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.

Накануне, 14 декабря, Путин во время подведения итогов года сравнил лидеров стран Евросоюза с де Голлем, заявив о демонстрируемом героизме, хотя на практике они ведут себя как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов».

По словам вице-спикера парламента Словакии, на это не могут не отреагировать либералы Европы.

«Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — написал Блаха.

Между тем он поддержал Путина во мнении о том, что только премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо придерживаются национальных интересов и действуют без приказов от США.

«ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США», — добавил Блаха.

«Итоги года с Владимиром Путиным», которые совместили в себе прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию, продлились четыре часа и четыре минуты. Глава государства ответил на более чем 80 вопросов и обращений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе пришли в шок от прямой линии Путина.