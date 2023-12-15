Песков: конфликт на Украине — сложная проблема для ее решения за один день

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Экс-президент США утверждал, что способен прекратить боевые действия за один день. Насколько это реалистично?

Конфликт на Украине вряд ли можно завершить за один день. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа.

Бывший американский лидер не раз указывал, что способен прекратить боевые действия на Украине за один день. Также экс-президент США утверждал, что способен восстановить мир в течение 24 часов в случае переизбрания. Однако Песков считает, что конфликт — это слишком сложная проблема для такого простого решения.

В интервью NBC News Песков обвинил США и Запад в затягивании конфликта и ложных обещаниях Украине. Представитель Кремля указал, что «это гибридная война» против России, которой руководят американцы.

«Вам необходимо осознать вашу ответственность за это. Вы продлеваете этот конфликт», — сказал Песков.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли 40 групповых ударов по украинским целям за неделю.