Азаров заявил, что не верит в прекращение конфликта на Украине при Трампе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывший лидер США не раз высказывался против поддержки киевского режима и заявлял о способности прекратить конфликт с Россией в короткие сроки.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не верит в прекращение конфликта с приходом к власти в США Дональда Трампа. С таким заявлением он выступил у себя на странице в социальной сети.

Трамп не раз высказывался о конфликте на Украине, заявляя, что не допустил бы его. Также экс-лидер США утверждал, что способен восстановить мир в течение 24 часов в случае переизбрания.

«Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует», — высказался Азаров.

Экс-премьер Украины добавил, что американцам на руку расходовать человеческий ресурс.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выступает более радикально против поддержки Украины, чем заявляет публично.