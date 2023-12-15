Почти 700 законов: Госдума отчиталась за проделанную работу в 2023 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Сегодня в нижней палате парламента прошло завершающее пленарное заседание осенней сессии.

В уходящем 2023 году Государственная дума приняла более 170 социально значимых законов. Об этом заявили сегодня в нижней палате парламента в ходе завершающего пленарного заседания осенней сессии.

«Мы приняли за прошедший год 172 закона социально значимых, это 25% из всего количества законов», — сообщили в Госдуме.

При этом всего было принято депутатами 694 закона. Это не просто большой, но и качественный показатель, добавили в нижней палате парламента.

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Так, среди последних принятых законов можно выделить поправки о праве президента управлять имуществом иностранцев, о приостановке налоговых соглашений с 38 странами, об отмене оповещения Совета Европы о военном положении, о повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян, о запрете использования телефонов на уроках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала.