Путин: все, кто защищает Россию с оружием в руках, получат социальные гарантии

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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На СВО есть добровольцы, в том числе, из Северной Осетии.

Владимир Путин знает, что в зоне СВО есть добровольческие батальоны «Алания» и «Шторм Осетия» из Северной Осетии.

Президент подчеркивает, что все эти бойцы, кто с оружием в руках отстаивает интересы РФ, будут поставлены в абсолютно одинаковые условия.

«Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковую поддержку со стороны государства», — заметил президент.

Возможно, для этого придется менять законодательство РФ, но Путин уверен, что Госдума поддержит изменения, чтобы защитники России получили поддержку со стороны государства.