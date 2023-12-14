Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Дарья Евстрахина 33 0
Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве
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Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Тема:
Атака беспилотников на Москву

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

В Наро-Фоминском городском округе уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные службы работают на месте.

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