Зеленскому шесть раз отказали в выступлении перед международным сообществом

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Главу киевского режима все реже приглашают на международные мероприятия и даже напрямую отказывают в визитах. Что происходит?

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказал Владимиру Зеленскому во встрече 11 декабря, когда самолет главы киевского режима приземлился в столице южноамериканского государства для дозаправки. Впрочем, последнее время иностранные лидеры все чаще демонстрируют равнодушное или даже негативное отношение к президенту Украины. О других инцидентах — в материале издания URA.RU.

Владимир Зеленский, который какие-то несколько месяцев назад был вхож в кабинеты лидеров многих стран, сегодня, очевидно, теряет преимущество в глазах мирового сообщества. Об этом сообщают и американские аналитики. Так, авторитетное издание The Washington Post указывает на то, что поддержка Украины ослабевает даже на Западе. Что, разумеется, не может не сказаться на финансировании Киева для противостояние Москве.

«Существует беспокойство, что Украина теряет свое преимущество, в то время как Путин набирает силу», — передает американское издание.

Между тем стоит напомнить, что репутация Украины в глазах мировой общественности до СВО оставляла желать лучшего, а ведущие западные СМИ называли ее одной из самых коррумпированных стран в мире. Резкие изменения риторики сопровождались «международным признанием» в подачи Запада, но и он, со временем, начал отдалять Зеленского от пьедестала. Это подтверждает ряд событий, которые с политической точки зрения можно назвать знаковыми.

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Участие в саммите ЕС и стран Латинской Америки

В июне 2023-го сразу несколько лидеров стран Латинской Америки выступили против участия Зеленского в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, хотя президента Украины пригласил глава правительства Испании. А зампредседателя комиссии по внешней политике парламента Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско и вовсе заявила, что участие Владимира Зеленского неуместно, если на встрече не будет Владимира Путина.

Встреча с лидером Польши

Встреча с лидера Польши Анджея Дуды и Владимира Зеленского была запланирована в рамках Генассамблеи, но 19 сентября стало известно, что она не состоится. Инициатором отмены стала именно Варшава. Это произошло на фоне охлаждения в отношениях стран-соседей, которые не могли договориться насчет поставок украинского зерна.

Выступление в конгрессе США

В сентябре 2023-го президента Украины в Соединенные Штаты ему не разрешили выступить перед конгрессом США. Тогда Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти мотивировал свой отказ занятостью и напряженностью рабочего графика законодателей.

Визит в Израиль

Владимир Зеленский собирался посетить Израиль в октябре 2023-го одновременно с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Визит американского политика состоялся после обострения конфликта на Ближнем Востоке. И, если Блинкен был принят в Израиле, то главе киевского режима сообщили, что тот выбрал неподходящее время для поездок.

Евровиденье-2023

Владимир Зеленский просил включить его выступление в финале международного песенного конкурса «Евровидение». Однако речь не пропустил Европейский вещательный союз, назвав ее противоречащей правилам мероприятия.

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