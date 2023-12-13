Не политик, а попрошайка: Зеленский визитом в США опозорился на весь мир

Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

Пока он благодарил Джо Байдена за крохи с барского стола на пресс-конференции, хозяин Белого дома просто сморкался.

Владимир Зеленский продолжает свое турне с протянутой рукой. Сегодня он прибыл в Осло, где примет участие в саммите Украина — Северная Европа.

Официальная цель встречи — усиление сотрудничества между партнерами. Но, очевидно, что в первую очередь украинский лидер будет просить денег.

И делать это придется особенно упорно, ведь накануне Штаты фактически отказали ему в многомиллиардной поддержке. Корреспондент «Известий» Диана Кроввиди — о провальном визите Зеленского в США.

«Сенаторов-республиканцев не тронул призыв Зеленского о помощи», — с таким заголовком вышла британская газета The Guardian по итогам визита Зеленского в США. Американская The Wall Street Journal, наоборот, посочувствовала президенту Украины, правда, признав, что Вашингтон в тупике.

Журналисты The New York Times заметили, что спикер Палаты представителей США избегал фотографий с Зеленским в Конгрессе. А вот — кульминация пьесы.

«Я только что подписал документ о финансовой помощи для Министерства обороны Украины в размере 200 миллионов долларов», — сказал американский президент Джо Байден.

200 миллионов долларов — вот и все, что смог выторговать Зеленский у американцев. Смешные деньги по современным меркам.

Украинской армии требуется 100 миллионов долларов в сутки. То есть Байден профинансировал два дня боевых действий, добавив: «Я не хочу, чтобы вы теряли надежду».

Но и эти деньги еще нужно умудриться получить, пройдя все бюрократические процедуры.

«Конгрессу необходимо утвердить дополнительное финансирование для Украины до ухода на каникулы, прежде чем он преподнесет Путину самый большой рождественский подарок из всех возможных», — сказал Байден.

Но с этим могут быть большие проблемы. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс собирается отложить рассмотрение законопроекта о финансировании до следующего года — а это значит, что уже в январе воевать Зеленскому будет нечем.

«Зеленский постоянно приходит к разным правительствам с протянутой рукой, как попрошайка. Он уже собрал миллиарды и миллиарды долларов со всего мира, и, честно говоря, результата ноль. Правда в том, что он проиграл эту войну, хотя и делает вид, что это не так. Теперь и на Западе знают, что эта война проиграна», — говорит американский журналист Дэниел Ковалик.

До встречи с Байденом Зеленский за закрытыми дверями рассказывал американским конгрессменам, что в 2024 году точно победит Россию. Его спичрайтеры явно подсунули ему прошлогоднюю речь — ведь, по сути, ничего нового он не сказал.

«Мы требовали, чтобы нам ясно проговорили, какая стратегия позволит Украине победить. И до этих самых пор мы не получили нормального ответа. Мы не увидели ни ясности, ни каких-либо деталей, хотя мы запрашивали их снова и снова», — отмечает спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Куда действительно стоит направить деньги, по мнению Джонсона, — так это на инфраструктуру вдоль американо-мексиканской границы. Там сейчас всплеск миграции.

Насколько важна помощь США для Украины, Зеленский не смог сформулировать. На вопрос журналиста, сможет ли Киев добиться военного успеха без дополнительных вливаний со стороны Запада, он лишь пожал плечами.

А вот реакция Байдена на вопрос — желает ли он Украине победы. На кадрах видно, что президент США лишь посмеялся.

И действительно же — смешно, только не Зеленскому. Похоже, он начал понимать, что его, выражаясь языком пиарщиков, просто сливают. Достаточно посмотреть на его лицо после общения с американскими сенаторами.

Даже Байдену, судя по всему, не очень интересно слушать своего друга. Пока Зеленский благодарил президента США за крохи с барского стола на пресс-конференции — хозяин Белого дома просто сморкался.

Стоит вспомнить, как чету Зеленских встречали еще в сентябре: расстелили красную ковровую дорожку. Улыбки, похлопывания по плечу и обещания вечной поддержки — что же случилось спустя всего пару месяцев?

Похоже, что украинская повестка надоела всем — и политикам, и журналистам. Впереди замаячила реальная сенсация.

Профильный комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о проведении расследования по делу об импичменте Байдена. Это значит, что американскому президенту все-таки грозит отставка — и тут уже не до Украины, спасти бы собственное кресло.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности.