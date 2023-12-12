Несколько немецких компаний требуют компенсаций от федерального правительства

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Melanie Viola

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Что повлияло на кризис в стране?

Ряд немецких компаний понесли серьезные потери из-за невозможности продолжать бизнес в России и теперь требуют компенсаций у федерального правительства Германии. Об этом сообщает издание Business Insider. Известно, что финансовой поддержки ждут Wintershall, Siemens Mobility и Volkswagen Bank.

«Как и многие другие немецкие компании, Siemens застраховала инвестиции в России с помощью инструмента федеральных инвестиционных гарантий», — отметили представители Siemens Mobility.

Они также добавили, что продолжают переговоры с аудиторской корпорацией PricewaterhouseCoopers (PwC), а также кабмином. О похожей процедуре отчитались и в Volkswagen Bank. Однако какие-либо детали раскрывать не стали.

До начала специальной военной операции на Украине Германия гарантировала безопасность инвестиций своих компаний в Россию. Однако затем программу поддержки свернули.

На тормоза: автопром Германии скатывается в тяжелейший кризис

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу. По его словам, такое решение Кремля сильно повлияло на рост коммунальных платежей.