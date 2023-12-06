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Заводы проводят массовые сокращения и переводят производство в другие страны. Но почему?

Деньги, которые западные страны опрометчиво вложили в проект под названием украина, оказалось, имеют свойство заканчиваться. Правительство ФРГ внезапно обнаружило, что ему не хватает денег на поддержку главных гигантов своей экономики — автомобильных концернов. А от них зависит благополучие сотен тысяч немцев. В ближайших планах —

массовые сокращения и перевод производств в другие страны. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин все объяснит.

Канцлер на автопроизводстве — дурная примета. У германского автопрома дела идут хуже некуда, если приходится лично «разруливать», переводя флагманскую отрасль на «ручное управление».

«В промышленности нельзя постоянно делать одно и то же. Как раз наоборот: необходимо создавать самые современные и передовые технологии, чтобы Германия и дальше оставалась промышленной страной. На мой взгляд, в этом и заключается та главная задача, которая скрывается за странным словом „трансформация“. Мы справимся», — уверен Шольц.

Десятилетиями именно автомобильная отрасль считалась нерушимой движущей силой всей немецкой экономики, а сегодня она стоит у мировой обочины.

«Германия слишком долго колебалась с внедрением технологии перехода на электропривод. Именно поэтому она теперь отстает», — отмечает немецкий автомобильный журналист Анреас Кесслер.

В тисках кризиса оказались сборочные цеха и поставщики комплектующих вроде IG Metall. Без надежных кузовов, подшипников и шин, тем более далеко не уедешь. Сontinental AG готовится уволить тысячи сотрудников по всему миру, а Michelin вслед за остальными сворачивает производство сразу в трех немецких городах.

«Я работаю в компании Michelin уже год. Я пришел сюда сразу после стажировки и хотел построить здесь свою карьеру. Но теперь это под большим вопросом», — рассказал сотрудник Michelin, которому грозит сокращение.

Среди основных причин колоссального спада — взрывная инфляция и рост производственных издержек в Германии, особенно электроэнергия и газ. Отказ от поставок из России сработал как тормозные колодки.

«Я не вижу света в конце тоннеля. Я не думаю, что цены на энергию снова начнут снижаться. Если одновременно отказываться от ядерной энергии и угля, цены на энергию просто рванут», — считает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Производственные цепочки и без того нарушены западными санкциями, а тут еще поляки устроили блокаду украинских фурам. А в них, как выясняется, в том числе «кабельные жгуты» для производства машин. Палки в колеса еще и от ближайших союзников.

В таких условиях некогда флагманской автомобильной отрасли в самом деле приходится бороться за выживаемость — даже не экономить, а приступать к массовым сокращениям

«Речь идет не просто о заводах, а о градообразующих предприятиях как Вольфсбург — штаб-квартира Volkswagen, ставшая работой и домом для тысяч рабочих», — говорит корреспондент.

Сборка электрокаров, на которые Германия хочет пересесть к 2030 году, не требует много усилий. Один только Volkswagen планирует ликвидировать от 4 до 6 тысяч сотрудников, а дальше по принципу домино: по всей стране под сокращение подпадут до 160 тысяч рабочих мест, завязанных на автомобилестроении. Профсоюзы из-за этого на взводе.

«Единственный способ остановить это недоразумение — забастовка», — убежден президент комитета защиты трудящихся в районе Мозель Арсен Шмитт.

Но и продажи электрокаров растут тоже не так быстро, как хотелось бы. Потенциальные покупатели, как всегда, в кризис, экономят на всем. Теперь в Германии все чаще можно услышать «куплю себе иномарку». В топе продаж оказались корейские, японские и особенно китайские автомобильные бренды, которые в 2023 году впервые обошли немцев в рейтинге инноваций.

Ну а сами немцы, пытаясь угнаться за остальным миром, продолжают покидать свое отечество — США, Канада, тот же Китай и ближайшие европейские страны. Немецкая деиндустриализация набирает обороты.