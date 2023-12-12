Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Впрочем, имя новой возлюбленной артист раскрывать не торопится.

Народный артист РФ Юрий Антонов в эфире одного из федеральных телеканалов заявил, что не испытывает никаких проблем с интимной жизнью. По словам исполнителя он занимается сексом каждый день.

По словам музыканта, возраст для него не помеха. У Антонова предостаточно здоровья, так как он старается следить за собой.

«Стоит у меня, очень сильно стоит, да! <…> А секс у меня случается каждый день! Возраст — не помеха, здоровья для этого предостаточно, — заявил музыкант.

Правда, артист не стал уточнять, с кем он занимается сексом. В прошлом он был три раза женат и вновь узаконивать отношения пока не намерен. Примечательно, что раньше Антонов не любил рассказывать о личной жизни. Музыкант отмечал, что заставить его рассказать об этой теме не смогло бы «ни гестапо, ни НКВД».

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