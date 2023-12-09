Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 11 по 17 декабря

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 11 по 17 декабря.

В этот период появляются новые возможности для роста и развития, повышения духовного и социального уровня. Способность видеть долгосрочные перспективы мотивируют на взятие новых вершин на пути самообразования, повышения квалификации и экспертности в профессиональной деятельности. Расширяется поле деятельности у бизнесменов, спортсменов, политиков и представителей науки, а также в сфере туризма и образования. Грандиозные планы и проекты будут реализованы, но при условии освобождения от старых стереотипов и шаблонных действий. Пока Нептун держит Солнце под напряженным влиянием, трудно избавиться от искуса самообмана и дурного восприятия ситуации.

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Многие решения дела так и останутся в мечтах, если вовремя не сфокусироваться на цели. Важно избежать неопределенности и перемен в области желаний. Но в целом это благоприятный период для проведения масштабных мероприятий, когда люди активны, жизнерадостны и оптимистичны.

Многие отправляются в путешествие или приглядываются к возможности найти работу в другой стране. Эмоциональная и магнетичная Венера в знаке Скорпиона погружена в сферу отношений и настроены на финансовые амбиции. Она стремится вывести все скрытые чувства на поверхность, проявляя страсть и ревность.

Желание переделать партнера или усиленно добиваться взаимности может окрасить жизнь всеми красками — от драмы до экшена. На помощь приходит лаконичный и здравомыслящий Меркурий в Козероге. На пользу пойдет сессия с психологом, бизнес-коучем, развитие коммуникационных способностей, занятия искусством и творчеством, консультация с финансовым аналитиком на предмет перспективных инвестиций.

Но с 13 декабря по 2 января Меркурий снова становится ретроградным. Наступает время завершать ранее начатые дела, наводить порядок в деловых бумагах и документах, совершать поездки по знакомым и проторенным маршрутам.

Также в ночь на 13 декабря нас ждет Новолуние в солнечном и жизнерадостном Стрельце, обещающее зарядить энергией на предстоящие праздники. Однако не стоит в среду до конца рабочего дня планировать важные события и встречи, подписывать юридические документы и совершать дорогостоящие покупки.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам лучше повременить с поездками на дальние расстояния, инициациями новых проектов или судебных споров. Усиливается склонность к обману, иллюзии и разочарованию, а чувства носят неопределенный характер, и преисполнены фантазиями и грезами. Сбросить розовые очки поможет изучение принципов психологии и поиск взаимосвязи со своей жизнью. Появляются возможности лучше разобраться в себе и своих целях.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов усиливается склонность рисковать, совершать спонтанные поступки и идти на поводу у своих чувств. Поэтому лучше воздержаться от ответственных дел и серьезных решений. Радикальные перемены возможны и финансовой сфере. Крупные сделки с бизнес-партнерами, получение денежных займов с наибольшей вероятностью сложатся непредвиденным образом.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам в чувствах не хватает устойчивости и ясности. Ориентирные или иллюзорные идеалы приводят к ошибкам при выборе партнеров как личной, так и в профессиональной сфере. Возможен разрыв деловых соглашений или охлаждение в отношениях с супругами. Не рекомендуется оформлять юридические документы, заключать официальные договоры и подписывать контракты.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков возможны вынужденные поездки в связи с решением рабочих вопросов, лечения, отстаивания судебных интересов или защиты проекта. Обострение чувствительности и сентиментальности склоняет к потворству сиюминутным желанием. Сейчас трудно быть объективным и заметить очевидные вещи. Выбор в пользу ложных идеалов и ценностей в будущем может вызывать сожаление.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов глубокие перемены намечаются в любовных делах. Усиливается стремление к приключениям 18+, чрезмерным тратам на экстремальные развлечения, спорт и светские мероприятия. Не рекомендуется сейчас участвовать в рискованных валютных и биржевых операциях. Соблюдайте технику безопасности при физических нагрузках. Избегайте напряжения.

Дева — гороскоп на неделю

Дев недопонимание с домочадцев приводит к конфликтам и разногласия. Всему виной — искаженное восприятие ситуации, обостряющее чувство. Не решайте на этом этапе вопрос аренды, купли-продажи недвижимости, оформление соответствующих документов. Просмотр мелодрамы, участие в благотворительных программах, где ваш вклад будет оценен, способствует нейтрализации душевных терзаний.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов возникает ощущение оторванности от мира и реальности. Обостряется чувствительность, появляется раздражитель. Все это нарушает душевное спокойствие. Компенсировать напряжение поможет увлекательная экскурсионная поездка, прохождение тренинга или мастер-класса, которые отвлекут от суеты и вернут вас вам же.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы не жалеют денег на детей, развлечения и увеселительные мероприятия. Усиленная тяга к удовольствиям может значительно ослабить ваш бюджет. Вы сейчас видите мир в розовых очках и склонны по своим прихоти. Попробуйте изучить финансовую сферу с точки зрения инвестиций, накопления и сохранения ресурсов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам требуется пауза от домашних дел и решение семейных проблем. Активность в сфере строительства и ремонта окажется напрасной. Вы нуждаетесь в эмоциональной защищенности и поддержки со стороны семьи и близких. Попросите их об этом. Добавьте в отношения побольше комфорта, заботы, уюта, еды. Приготовьтесь вместе ужин. Посмотрите мелодраму, просто расслабьтесь.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, тщательно проверяйте документы и поступающую вам информацию. Остерегайтесь телефонных мошенников и сомнительных рекламных предложений. Ваша способность объективно оценивать ситуацию немного притупляется, а внимание рассеивается. Зато поход в спа, кино или театр окажут своевременную помощь усталому сознанию.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев возникают колебания и неустойчивая ситуация в денежном плане. Непредвиденные расходы, спонтанные траты и развлечения с друзьями еще больше запутывают положение дел. Не время для новых начинаний и вложения капитала. Много энергии уходит на пустые мечты и фантазии. А вот поход на юмористическое мероприятие, катание на коньках или лыжах отлично сбалансирует данный период.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб накрывает состояние неопределенности и размытости чувства желаний. В таком состоянии трудно достичь целей и продвинуться на профессиональном или социальном поприще. Лучше пока повременить с обращением к начальству и в официальные инстанции. Выделите время, чтобы побыть одному, проработать поэтапный план и четкую стратегию действий, как сдвинуть с места зависшие дела.

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