В Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране тараканов
Фото: www.globallookpress.com / B. Trapp
Длина насекомого — более трех сантиметров!
В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся в стране вид огромных тараканов. Об этом сообщает телеканал YLE со ссылкой на университет Оулу.
Отмечается, что обнаруженное насекомое длиной более трех сантиметров отнесли к виду дымчато-коричневых тараканов (Periplaneta fuliginosa). Предположительно, они проникли в страну при транспортировке международных грузов.
По словам руководителя университета Оулу Марко Мутанену, как и другие виды, эти тараканы могут распространять болезни, вызывать аллергию и астму.
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