Лучшие средства и методы: как навсегда избавиться от тараканов

Фото, видео: www.globallookpress.com / A. Hartl; timacad.ru Сайт Российского государственного аграрного университета; 5-tv.ru

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Как на самом деле правильно бороться с насекомыми и предотвратить их появление в многоквартирном доме?

Насекомые не всегда заводятся в грязных квартирах — незваные гости могут появиться даже у самых заядлых чистюль. О том, как бороться с тараканами, 5-tv.ru рассказал энтомолог Юрий Гниненко.

«Сейчас существует много способов. Есть специальные ловушки с приманками, с пестицидами, возбудителями болезней тараканов. В эти ловушки добавляют разные вещества, опасные для тараканов. Если это возбудитель болезни, они передадут его другим и все погибнут, если ядохимикат, они сами погибнут, то есть лучше всего вот так», — объяснил эксперт.

Также он напомнил о важности соблюдать в доме чистоту. Нигде не должно быть каких-либо крошек и прочего мусора, чтобы тараканам нечем было питаться.

Если же речь идет не о частном доме, а об отдельной квартире в многоэтажке, вопрос решить не так просто. Дело в том, что своевременная и регулярная дезинфекция — не самый удобный способ.

Так, в дезинфекции нет смысла, если она проводится только в вашей квартире, в то время как жилье соседей продолжает кишить тараканами. Кроме того, проблема многоквартирных домов в том, что для процедуры большинство жильцов следует одновременно вывести. Этот способ также опасен для людей, поэтому им нельзя какое-то время находиться в помещении, где проходит обработка.

«Это крайне трудно организовать. Много квартир в огромном доме, и чтобы там из всех квартир люди куда-то хотя бы на полдня или на день ушли — тяжело», — добавил энтомолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если паразиты поселились в вашей квартире из-за нерадивых соседей.