«Шея немного затекла»: Блинкен оправдался после скандального видео с ним и Байденом
Блинкен объяснил усталостью реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине
Фото: www.globallookpress.com / Ben Solomon/U.S. Department of State
В середине ноября американский лидер публично назвал Си Цзиньпина диктатором, чем вызвал удивление даже у своих подчиненных.
Госсекретарь США Энтони Блинкен решил оправдаться за свою реакцию на слова Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, вызвавшую бурную реакцию мирового сообщества.
Инцидент произошел в середине ноября. Тогда американский лидер встретился с китайским лидером на полях саммита АТЭС. После переговоров глава Белого дома провел пресс-конференцию, на которой назвал Си Цзиньпина диктатором. В этот момент журналисты взяли навели камеру на пришедшего в смятение Блинкена. Он выглядел весьма растерянно и покачивал головой. Ролик сразу же завирусился в сети.
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«Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое бывает», — цитирует Блинкена издание Politico.
Также госсекретарь США признал наличие напряженности в отношениях между двумя странами.
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