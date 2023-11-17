Дипломатический позор: как Байден одним словом провали переговоры с Си Цзиньпином

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Как «самая продуктивная встреча» лидеров США и Китая с треском провалилась спустя считанные часы?

Визит Си Цзинпина в США весь день смакует западная пресса. Тем более, что поводов принимающая сторона дала полно. Вся многополярность нашего мира отпечаталась на лице госсекретаря США Энтони Блинкена. Бедный политик готов был провалиться под землю, когда его босс Джо Байден при всем честном народе назвал Си Цзинпина диктатором. Корреспондент «Известий» Николай Мастеров расскажет о последствиях одного слова, которое обронил Байден.

От идеи вывести Байдена к журналистам на лужайку не хотели отказываться, даже когда пошел дождь. Но сжалились потом — запустили прессу внутрь. Тут и суше, и исторические интерьеры. Но уже по вялому жесту Энтони Блинкена стало понятно: о прорывах в отношениях с Китаем его шеф не расскажет. И не рассказал. После общих слов решил покинуть трибуну. Журналисты чуть не сорвали связки, пытаясь его остановить.

— Вы все еще готовы назвать Си Цзиньпина диктатором?

— Он и есть диктатор. Он руководит коммунистической страной.

Судя по лицу Блинкена, он испытал почти физическую боль от такого ответа президента. Байден выдал, как тут говорят, «двойное комбо»: оскорбил и лидера Китая, и коммунистический китайский строй. Но, видимо, достигнутые договоренности настолько ничтожны, что сорвать их невозможно в принципе.

«Результаты этих переговоров, можно сказать, нулевые. Лидером удалось достичь согласия только по каким-то мелким вопросам. Например, они договорились создать группу по борьбе с наркотиками и работать над увеличением количества пассажирских рейсов между США и Китаем», — перечислил Мастеров.

FoxNews назвали результаты встречи «бургером из ничего с ничем». Вашингтон пост из всего выделяет только «готовность президентов брать трубку, если вопрос срочный». Но заявление Си Цзиньпина после разговора с американским президентом звучит как предостережение.

«Китай никогда не делал ставку на проигрыш США. Но и они не должны делать ставку на проигрыш Китая, а должны воздерживаться от вмешательства во внутренние китайские дела», — заявил Си Цзиньпин.

А ведь американский президент так старался быть милым. В глаза диктатором Си Цзиньпина он, конечно, не называл.

«Господин президент, мы давно знаем друг друга. У нас разные взгляды, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными», — говорил Байден.

Была у американцев надежда использовать китайцев в своих целях. Например, через них повлиять на Иран. Но в Китае не забыли ни о создании проамериканских военных альянсов у своих границ, ни о дестабилизации Тайваня. На переговорах Си Цзиньпин потребовал прекратить вооружение острова. Но администрация Байдена в последние месяцы на важные посты назначает специалистов по индо-тихоокеанскому региону, даже Викторию Нуланд сменила. И в своем стиле даже во время саммита поощряет антикитайские протесты.