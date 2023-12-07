Началась мобилизация: Венесуэла объявляет об аннексии Эссекибо

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил депутата от правящей партии временным руководителем спорной территории.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявляет об аннексии региона Эссекибо, территории, которую Каракас оспаривает с Гайаной, и мобилизует военный контингент у границ. Кроме того, глава государства уже представил по телевидению новую официальную карту страны, в которую включил Эссекибо. Об этом сообщается в материале издания El Pais.

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Несколько недель назад Гайана подняла флаг на небольшом холме в Эссекибо. В день референдума, решавшего судьбу региона, министерство связи Венесуэлы опубликовало видео, на котором коренные жители спустили флаг Гайаны и подняли венесуэльский. Мадуро пошел еще дальше. Благодаря специальному закону, объявленному во вторник, на этой территории он учредил будущую новую провинцию или штат, а также позаботился о назначении временной власти.

«Мы хотим мирного спасения Гаяны-Эссекибо. Давайте начнем отвечать людям, которые высказались 3 декабря!» — подчеркнул президент.

Авторы статьи отмечают, что Мадуро назначил временным руководителем в конфликтном регионе генерал-майора, депутата Объединенной социалистической партии Алексиса Родригеса Кабельо. Венесуэла предложила странам Карибского бассейна (Карибское сообщество) нефть со скидкой в ​​обмен на дипломатическую поддержку боливарианской революции, но в этом историческом споре эти страны поддержали Гайану.

Упомянутый референдум о присоединении части соседней Венесуэлы, был проведен 3 декабря. 95% ураны. Спустя три дня он сообщил о создании нового штата и добавил, что за три месяца международные нефтяные компании должны покинуть территорию. Этого времени, считает политик, достаточно, чтобы «собраться с силами». При этом президент Гайаны Ирфаан Али предупредил: его республика сейчас принимает меры для защиты своей территории — на случай, если случится вторжение Венесуэлы.

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