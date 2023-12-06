Богатый нефтью Эссекибо: чем обернется территориальный спор Венесуэлы и Гайаны

Мадуро анонсировал выдачу в Эссекибо лицензий на добычу газа и нефти

Фото: REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

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Этот район сейчас контролируется последним государством, но вскоре он может стать новым штатом Венесуэлы. И Мадуро начал уже диктовать свои условия.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании нового штата в стране и призвал Национальную ассамблею принять советующий закон.

Спорный район сейчас контролируется другой страной — Гайаной, и фактически составляет две трети ее территории. А в случае присоединения станет 24-м штатом Венесуэлы.

Ранее в стране провели консультативный референдум, на котором более 95% венесуэльцев поддержали эту идею. Территориальный конфликт вокруг региона обострился, после того как власти Гайаны разрешили американской компании разрабатывать там крупное месторождение нефти.

Теперь Венесуэла дает им три месяца на то, чтобы свернуть все работы, и отныне будет выдавать собственные лицензии на разведку и добычу нефти и газа, считая шельф своей территорией.