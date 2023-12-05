Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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В частности, индексация затронет минимальный размер пенсии. Какой она будет в 2024 году?

В Москве проведут индексацию ряда социальных выплат — единовременных и ежемесячных. О таком решении в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, индексация затронет минимальный размер пенсии. С 1 января, по решению Собянина, выплата будет увеличена до 24 500 рублей.

Власти Москвы также проиндексируют социальные выплаты многодетным семьям; детям и родителям погибших военнослужащих; семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческим и приемным семьям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы; юбилярам супружеской жизни; долгожителям и другим льготным категориям горожан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России принят закон, по которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы на 4,5%. Указанные изменения также были учтены в федеральном бюджете на 2024–2026 годы.