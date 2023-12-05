Онлайн-калькулятор: новую методику для выявления депрессии разработали в РФ

Новую методику для выявления депрессии с помощью калькулятора разработали в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagefruit; 5-tv.ru

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Изобретение ученых поможет определить психическое расстройство всего за несколько минут.

Онлайн-калькулятор депрессии разработали в Самарском медицинском университете, пишут «Известия». Группа ученых из разных стран изобрела тест, который может заменить полуторачасовой прием у диагноста.

Достаточно потратить три-пять минут, чтобы получить ответ — есть ли признаки депрессии, и насколько серьезна ситуация. При этом приложение способно отличить депрессию от биполярного расстройства, когда настроение скачет от эйфории до полного упадка сил.

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Простая и доступная диагностика в будущем позволит предотвращать многие связанные с депрессией болезни сердца и сосудов, например.

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