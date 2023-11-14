Выбраться из дня сурка: как вернуть счастье в жизнь

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Каким образом можно сделать свой быт разнообразнее и красочнее?

Порой каждой женщине начинается казаться, что жизнь становится похожей на день сурка. Однообразность и повседневность удручают, совсем пропадает настроение и желание что-либо делать.

Однако выйти из ежедневной рутины намного проще, чем многие думают. О том, как добавить в жизнь немного красок, рассказала певица Перукуа изданию dni.ru.

Королевское утро

Все мы привыкли к тому, что утро — это трудный подъем с кровати, спешка и опоздания. Но никто не задумывается о том, что именно утренние часы и настрой, заданный в это время, определяют то, как пройдет весь оставшийся день.

Стоит начать с того, что ложиться спать необходимо вовремя. Хороший крепкий сон и соблюдение режима — это всегда залог бодрого и комфортного пробуждения.

Поменяйте мелодию будильника с резкой и громкой на более спокойную и постепенно нарастающую. Просыпаться нужно медленно и нерасторопно — организм должен перейти из одного состояния в другое.

Можно также продумать для себя особенные утренние «ритуалы», которые будут доставлять вам удовольствие каждый день. Это может быть приятная растяжка или йога, прослушивание любимой музыки или расслабляющая ванна.

Попробуйте больше уделять себе внимания утром — так ваш день пройдет быстро и ярко, ведь вы будете заряжены хорошим настроением с самого пробуждения. Ни в коем случае нельзя пренебрегать завтраком — самым важным приемом пищи, который дает нам энергию на целый день.

Перестаньте завтракать на бегу: трапезничайте не спеша и с удовольствием. Так пропадет ощущение бесконечной суеты и спешки.

Любимое дело — главный эндорфин

Порой не каждой удается заниматься тем, что нравится по-настоящему. Чаще всего нелюбимая работа или домашняя рутина приводят к выгоранию и убивают все настроение.

Будущие планы меркнут, а внутри появляется ощущение беспомощности. Чтобы подобная тоска не сковывала, необходимо помнить о некоторых вещах.

Во-первых, в жизни все возможно изменить и поменять. Воспринимайте подобный период как нечто скоротечное, то, что через некоторое время закончится.

Не позволяйте негативным и отрицательным эмоциям взять вверх над вами и заполнить все ваши мысли. Во-вторых, помните, что мы сами строим свою судьбу.

Не переставайте рассматривать лучшие для вас варианты, думать о том, как вы можете выстроить свое будущее. Ищите то дело, которое будет приносить вам не только хороший доход, но и которое будет заряжать вас счастьем и энергией. Вы должны гореть любимым делом, тогда работа будет восприниматься как хобби.

Будьте «настоящей»

Все мы устаем от постоянных «масок» и притворств. Без конца скрывать свои настоящие мысли и чувства изматывает: попробуйте начать перестать стесняться своей естественности и индивидуальности.

Каждый человек уникален, а совершенных попросту не бывает. Примите все свои недостатки и минусы и воспринимайте их как свои достоинства и особенности.

Не бойтесь быть «настоящей» с другими людьми. Больше говорите о том, что думаете на самом деле и говорите другим о своих чувствах.

Так ваша жизнь станет намного проще и комфортнее. Но в первую очередь будьте честной с самой собой. Чтобы не обманывать окружающих — перестаньте обманывать себя. Лишь только внутренняя гармония может обеспечить настоящее счастье в жизни.

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