Раз и навсегда: как избавиться от храпа

Врач Животов заявил, что от храпа поможет лечение слизистой

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Врач-остеопат дал совет людям, страдающим этим расстройством.

Храп — распространенная проблема, которая зачастую приносит дискомфорт домочадцам. Как от него избавиться — рассказал врач-остеопат и краниопостуролог Владимир Животов.

По словам специалиста, свистящий звук при вдохе у спящего человека часто возникает из-за колебаний во время набора воздуха слишком расслабленной небной занавески, отделяющей полость рта от носоглотки. Также храп может быть из-за отечности слизистой оболочки воздушных путей.

Кроме того, на возникновение храпа влияют пагубные привычки и проблемы со здоровьем — курение, употребление алкоголя, лишний вес, аллергия, искривление носовой перегородки.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше», — рассказал врач изданию Газета.ру.

Животов добавил, что сделать это может лучше всего только грамотный остеопат.

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