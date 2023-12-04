Коммунальщики «откапывают» Москву после сильнейшего снегопада

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По данным синоптиков, последний раз столицу так засыпало снегом аж в 1980 году.

А в Москве устраняют последствия сильнейшего за последние полтора века снегопада. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но сугробы такие, что справиться с ними крайне сложно. На дорогах резко выросло количество аварий. О том, что сделал с городом снежный циклон — расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Дороги в столице сковали аварии. Даже самые простые маневры создают опасные ситуации. К примеру, легковушка попыталась обогнать КАМАЗ со снегом, но водителя занесло и раскрутило, как на катке.

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«С разметкой есть проблемы — ее не видно. Действительно можно выехать на встречную полосу», — рассказал автомобилист Юрий.

А утро началось так: лопаты и щетки в руки и поехали расчищать машины. В соцсетях пользователи сочувствуют водителю одного из авто: его «ласточка» уже превратилась в сугроб. А владелец зеленого кабриолета просто поднял крышу и поплелся по дорогам с нечищенными номерами.

«Даже по Кутузовскому проспекту едут со скоростью 30–40 км/ч. Я сегодня везде опаздываю. Семибалльные пробки — это наше все», — поделилась жительница Москвы Ирина.

И это притом, что на столичные дороги вывели максимум коммунальной техники — почти 20 тысяч машин.

«Бесконечный поток самосвалов завозит тонны снега на снегоплавильный пункт в Москве. Специальный сканер считывает объем, после чего снег сбрасывают на сепаратор и не топят, а дробят на мелкие частицы, и уже в таком виде отправляют в теплую воду в коллектор», — объяснила Жильцова.

Сейчас не отдыхает и ни один московский дворник — дороги заледенели. В ход идут ломы и даже топоры.

«Мы работаем с восьми до восьми. Мы в восемь часов встали на линию и начали это все чистить», — рассказала один из дворников Надежда.

Но и этого мало. Помогают расколдовать снежное царство сами москвичи. Например, в Царицыно мамы освобождали от снега детскую площадку. Свои тропы прокладывают и «хвостики». Правда, с короткими лапами особо не побегаешь.

«Москву завалило сугробами, у нас бедная собака тонула просто. Шикарно, конечно, здорово и по-новогоднему уже», — рассказала одна из жительниц столицы.

Такое настроение не разделяли застрявшие в аэропортах — в Москве задержали десятки рейсов, а несколько и вовсе отменили. После отдыха в Египте никак не могли приземлиться пассажиры рейса из Хургады — они витали над столицей четыре часа.

«Мы долго летали, потому что здесь не могли почистить полосу. Потом приземлились на заправку в Домодедово. Потом вылетели из Домодедово и прилетели сюда», — рассказал один из пассажиров самолета.

Виновником снежного коллапса в Москве стал циклон «Оливер». Сегодня он, по прогнозам, продолжит засыпать столицу снегом и еще сильнее морозить — на неделе Москву ждут сибирские холода до минус 20 градусов.