А так можно было? Как правильно и быстро выкопать машину из сугроба

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Самые полезные советы для автолюбителей — вы уже пробовали?

С наступлением зимы многие автомобилисты испытывают трудности, связанные с откапыванием своих железных коней после обильного снегопада. Редакция 5-tv.ru собрала несколько полезных советов, которые могут вызволить верного спутника из белого плена.

Не буксуйте на месте

Некоторые водители думают, чем лучше шины, тем проще выехать. Поэтому начинают активно газовать, находясь в снежной ловушке. Однако на деле подобные действия еще больше закапывают машину в снег. Если вы застряли, первым делом попробуйте чуть двинуться назад. Если сделать этого не получается, придется браться за лопату.

Купите «правильную» лопату

Самая тяжелая часть откапывания машины — уборка снега под мотором. Если вы понимаете, что лопата плохо пробивает снег, понятно, что машина «сидит» на двигателе. Вам необходимо аккуратно пробить наст и достать снег из-под кузова. Здесь важно правильно выбрать лопату. Штыковая очень хорошо разбивает сугробы, но, поскольку она плоская, плохо достает снег из-под машины. Поэтому лучше использовать обычную снежную лопату.

Чистите машину полностью

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Сперва нужно освободить пространство впереди и сзади машины, чтобы она смогла нормально выехать из снежного плена. Затем откопать все колеса и убрать снег под кузовом. Не забывайте чистить крышу. Обычно автомобилисты зимой обогревают салон, поэтому постепенно нагревается крыша транспорта, и сугроб, который водитель забыл или поленился почистить, при торможении сползает на лобовое стекло. Щетки не могут с ним справиться, и водитель просто ничего не видит. Аварии из-за внезапного появления снега на лобовом стекле случаются довольно часто.

Начинайте движение медленно

Когда вам кажется, что вы полностью откопали машину, попробуйте сдвинуть ее с мертвой точки. Не забудьте развернуть колеса прямо по движению. Когда они стоят углом, то тормозят машину. Если автомобиль смог проехать хотя бы двадцать сантиметров, значит, есть энергия, позволяющая ему двигаться и дальше. Если не получается, попробуйте раскачать авто. Для этого встаньте на подножку машины и слегка попрыгайте. Таким образом вы уплотните снег, который уже убрали. Если ничего не вышло, снова берите лопаты и начинайте копать.

Приобретите в машину трос

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Если выехать самостоятельно никак не получается, просите помощи у друзей или проезжающих мимо автомобилистов. Именно для таких случаев в машине должен всегда находится буксировочный трос. Сперва нацепите его на крюк и выходите голосовать. Таким образом, вы дадите водителям понять, что вам от них нужно. Обычно подобная процедура длится около пяти минут. Все водители должны помнить о таких психологических моментах.

В плохую погоду передвигайтесь на общественном транспорте

Если вы перевозите что-то важное или просто живете далеко от офиса, ничего не поделаешь, придется ехать. Специалисты советуют добраться на личном автомобиле до центра, припарковаться, а дальше поехать на общественном транспорте. Он ходит часто и по расписанию даже в сильные снегопады. Если вы занимаетесь фрилансом, сидите лучше дома, на дороге опасно.

Держите в машине плед, теплые вещи, аптечку и канистру с топливом

В такую погоду никогда не можете быть уверенным, что не застрянете где-нибудь посреди трассы. Поэтому, дабы не превратиться в кусок льда до прибытия помощи, храните в багажнике теплые вещи. Бензин и аптечка — нелишние атрибуты в суровое зимнее время.

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