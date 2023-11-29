Аферисты на дороге: люди лишаются страховых выплат из-за аварийных комиссаров

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Они тайком оформляют договоры, по которым деньги получают третьи лица.

Предъявить претензии пытаются десятки столичных автомобилистов, которые попались на удочку предприимчивых аварийных комиссаров.

Специалисты помогали не только оформить документы для страховых компаний, но и тайком подсовывали доверчивым клиентам договоры, после подписания которых те оставались без выплат. В деталях хитрой схемы разбирался корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Чтобы открыть багажник своего кроссовера, Вячеславу Гвоздкову приходится приложить усилия. Почти все элементы задней части автомобиля серьезно пострадали в ДТП. Но несмотря на то, что автовладельца признали пострадавшим, отремонтировать машину он не может.

«Автомобиль соответственно въехал, удар пришелся в центр. Пострадала задняя крышка, панель, усилитель бампера, крышка багажника», — сетует владелец авто.

Уже через 15 минут после аварии на место приехал аварийный комиссар. За две тысячи рублей специалист оформил все документы, которые Вячеслав в спешке подписал. Сумму ущерба оценили почти в 300 тысяч рублей. В течение двух недель страховая компания выплатила деньги, но пострадавший их так и не увидел.

«Он подложил два бланка пустых, которые я также подписал. Соответственно эти бланки тоже подписал, не убедившись, что это договор цессии. Общая сумма перевода составила 204 тысячи», — рассказывает схему обмана.

Оказалось, что среди бумаг, которые оформил аварийный комиссар был договор цессии — или простыми словами документ о переуступке права. Официально, свой страховой случай и соответственно выплату, пострадавший, сам того не ведая, переоформил на другое лицо. Причем этот случай далеко не первый. У Ольги Курковой точна такая же история и тот же цессионарий, некий индивидуальный предприниматель Валерия Царева.

«Я набираю в страховую компанию объясняю ситуацию, они говорят мы не можем никаких сведений предоставить потому что у вас договор цессии», — жалуется пострадавшая.

Пострадавших, чьи страховые выплаты оказались на счету предприимчивой девушки — десятки. Со многими она связывалась лично и обещала отремонтировать машины за свой счет. Но делать это не спешит. Нам удалось связаться с Валерией по телефону. И хоть от интервью она отказалась, на главный вопрос ответила сразу.

«Я говорю: нет у меня никакой связи со страховыми компаниями», — заявляет женщина.

Получается, что девушка работает в связке с аварийными комиссарами, которые, скорее всего, за отдельную плату во время подписания европротокола подсовывают договор цессии. Причем подобная схема встречается крайне редко. Ведь юридически никакого нарушения закона, тут нет.

«Любое мошенничество строится на доверчивых гражданах. Нужно внимательнее смотреть документы, всегда смотреть внимательно, что мы подписываем. Не поддаваться ни на какие уговоры, не делать тех действий, о которых нас просят», — заметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Но даже если договор подписан, его можно аннулировать, правда придется потратить немало усилий.

«Отмена договора цессии возможна, через суд и тут просматривается несколько оснований подписание под влиянием заблуждения, обмана, шантажа или автовладелец находился в таком состоянии, что не мог понимать, значение своих действий», — объяснила адвокат Наталья Рахманина.

Теперь пострадавшие, намерены добиваться справедливости исключительно через суд. Куда скорее всего придется явиться самой бизнесвумен. Там ей придется объяснить на каких условиях она сотрудничала с аварийными комиссарами и почему почти все пострадавшие узнали о договоре, только постфактум.