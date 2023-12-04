«От оптимизма не осталось и следа»: на Западе увидели изменение в поведении Зеленского

Фото: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Читайте нас в: Дзен Новости

Реальность на поле боя заставила украинского лидера взглянуть правде в глаза.

Настрой президента Украины Владимира Зеленского с оптимистичного сменился на пессимистичный, сообщает телеканал TV5Monde.

В сюжете отмечается, что еще в конце прошлого года Зеленский обещал украинцам, что 2023-й станет «годом победы». И вот, год подходит к концу, а реальность совсем иная. Широко анонсируемое летнее контрнаступление с треском провалилось, доверие со стороны населения падает.

«В украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь — настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа», — отмечает телеканал.

Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте

Отношение к Зеленскому меняется и на Западе. Если в 2022-м журнал Politico присвоил ему звание «Самого влиятельного человека Европы», то по итогам текущего глава киевского режима признан «Главным мечтателем года».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.