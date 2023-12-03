Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают продвигаться на поле боя. Так, недавно был освобожден населенный пункт Артемовское в ДНР.

Русский флаг на западной окраине Марьинки — главный кадр этой недели. Это еще не говорит о полном освобождении поселка, идет зачистка, и по подвалам еще кое-где сидят боевики ВСУ, но это, безусловно, символ, символ неизбежного. Битва за Марьинку — одна из самых продолжительных и кровопролитных в истории Донбасса.

Сражения там шли, по большому счету, начиная с 2014 года, поскольку Марьинка — это ближайший пригород Донецка. С началом спецоперации боевые действия активизировались. От поселка не осталось камня на камне. Сейчас это ледяная пустыня, простреливаемая с двух сторон. Тем не менее отодвинуть врага от столицы ДНР жизненно важно — это защитит город и его жителей от постоянных обстрелов прямой наводкой.

Российская армия, как заявил министр обороны, расширяет зоны контроля на всех направлениях, ключевое слово — на всех. Сводки с фронта ежедневно говорят о небольших, но неумолимых продвижениях вперед в районе Купянска, на краснолиманском, артемовском, угледарском, авдеевском направлениях. Символичным стало и освобождение села Артемовское, бывшее Хромово. Его в начале года так и не смогли освободить во время большой битвы за сам Артемовск, но вот, дожали. О боевых действиях на севере Донецкого фронта — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.