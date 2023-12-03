«Шторм века»: южные регионы России приходят в себя после мощного урагана

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров; 5-tv.ru

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Непогода нанесла ущерб на десятки миллиардов рублей. Ждать ли новой стихии?

Самый большой в истории айсберг начал свое «свободное плавание» от берегов Антарктиды. Его сфотографировали спутники Роскомоса. Он весит примерно один триллион тонн. Для сравнения, самый «тяжелый» рукотворный объект — пирамида Хеопса весит около шести миллионов тонн. То есть гигантская пирамида просто песчинка на его фоне. Площадь надводной части — около четырех тысяч квадратных километров, как две Москвы, или как три Нью-Йорка.

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Понятно, большая часть айсберга — под водой. Объект называется А23а. Ученые его зафиксировали еще в 1986 году, но все эти годы он спокойно дремал на отмели, а сейчас отправился в путешествие. Вопрос: как далеко он выплывет за южный полярный круг и сколько бед натворит по пути, пока не растает у берегов Южной Америки или Африки? Но сам факт его движения — это еще одно доказательство глобального потепления.

Впрочем, мы сами стали свидетелями на этой неделе бесповоротного изменения климата. Мощный циклон пронесся по огромной территории России — от южных морей до полярного края, прям как в гимне поется. Ураган прилетел с Черного моря, но его «оригинальное» происхождение — Средиземноморское. Примерно от берегов Италии он стартовал, по пути набирая силу, так что на побережье Крыма порывы ветра были до 40 метров в секунду. Это примерно 140-150 километров в час.

«Размером с два Санкт-Петербурга»: чем грозит движение самого крупного айсберга в мире

Десятки пляжей просто смыло. Два миллиона человек остались без света. Ущерб — на десятки миллиардов рублей. «Шторм века», как его назвали, двинулся вглубь материка, вызвал «черную метель» в Москве и даже в Петербурге «надул» сугробы. Все с приставкой «аномально» — слишком рано пришла зима, слишком много снега, слишком сильный ветер. И ведь это только начало сезона зимних штормов. Неужели так теперь и будет дальше? Корреспондент «Известий» Николай Аксенов выслушал прогнозы синоптиков. Все подробности — в его репортаже.