«Размером с два Санкт-Петербурга»: чем грозит движение самого крупного айсберга в мире

Фото, видео: Reuters / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN; Telegram / РЫБАЛЬЧЕНКО / IliaRybal; 5-tv.ru

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Спустя 37 лет айсберг А23а откололся и поплыл в открытое море.

Самый большой айсберг в мире А23а вышел на чистую воду спустя 37 лет «сна». Чем это грозит миру, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Событие мирового масштаба

По словам специалиста, выход айсберга таких размеров на чистую воду вызывает не просто нешуточный интерес среди мирового научного сообщества, но и настоящую озабоченность. Которая, кстати, связана не только с самим фактом его «путешествия». Здесь речь идет о более глобальных процессах, а айсберг является их сигналом или даже символом.

«С научной точки зрения это событие — действительно уникальное. Почему? Потому что А23 является крупнейшим айсбергом в мире. шутка ли: его площадь в два раза больше площади Санкт-Петербурга. То есть там порядка четырех тысяч квадратных километров», — подчеркивает эколог.

Илья Рыбальченко отмечает, что айсберг прошел достаточно большое расстояние и не сильно потерял в размерах, что тоже является не совсем обычным фактом. Это говорит о том, что он состоит из плотного льда. И, разумеется, сейчас айсберг будет одним из главных объектов мониторинга научного мира, благо, из-за размеров его достаточно легко отслеживать, например, со спутника.

«Ожидать, что он приведет к каким-то столкновениям, например, с судами, не приходится. Единственное последствие, о котором здесь можно говорить, — это то, что он помешает судоходству», — считает специалист.

Два сценария

Эколог называет два возможных сценария развития событий касательно айсберга. Первый заключается в том, что его подхватит течениями и будет вынесен в море Скоша, которое находится в южной части Атлантического океана. В этом случае он быстро распадется под воздействием ветра и теплых вод и перестанет нести опасность. Впрочем, опасения, что айсберг доплывет до Аргентины и принесет катастрофические последствия, Рыбальченко называет маловероятными.

«Есть и другой сценарий: что он останется в системе круговорота Уэдделла. В этом случае он проживет еще несколько лет. И в этом случае он да, будет курсировать, но курсировать в той части, где активного судоходства нет», — уверен эксперт.

Возможные последствия

Однако, по словам Ильи Рыбальченко, движение айсберга говорит, в первую очередь, о том, что температура в Антарктике повышается в два раза быстрее, чем в среднем по миру. И это не может не вызывать озабоченность, а человечеству в глобальном смысле нужно понимать, что с этим делать.

А вот экосистема, как говорит специалист, вряд ли существенно пострадает. И, даже если айсберг растает где-то в южных широтах, повышение уровня воды будет не столь значительное. Однако стоит обратить внимание на то, что айсберг сейчас служит пристанищем многих животных, например, тюленей, пингвинов и птиц, которые позже будут вынуждены искать себе новые места для проживания.

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