Zeit: в условиях конфликта Зеленский раздражен, а Путин уверен в себе

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Как Байден прогнозировал провал Москвы, но сам же стал причиной ее стабильного положения?

Разные настроения отмечаются в России и на Украине в условиях происходящего конфликта. Так, президент РФ Владимир Путин уверен в себе, а лидер Незалежной Владимир Зеленский раздражен, пишет газета Die Zeit.

«C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», — указывается в материале.

Причем у Путина есть основания быть уверенным в себе, ведь хорошая ситуация отмечается как в сфере экономики, так и в зоне спецоперации на Украине. Россия сейчас стабильная и сильная, «в том числе по вине западных государств», которые очень долго недооценивали Москву.

Например, в марте 2022 года президент США Джо Байден давал Западу ложные надежды, что экономика России вскоре сократится вдвое, рубль превратится в мусор и у Москвы не будет денег для финансирования спецоперации. И в то время на такие заявления публика отвечала аплодисментами.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о новой фазе в конфликте с Россией.