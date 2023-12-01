Зеленский назвал российскую армию второй в мире по силе

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Президент Украины прокомментировал обстановку в зоне спецоперации, заявив, что особо жаловаться не может.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил силу армии России, проводящей спецоперацию. Об этом он порассуждал в интервью Associated Press (AP).

Лидер киевского режима доволен тем, что его армия не отступает, но при не рад тому, что несет огромные потери. Кроме того, Зеленский пожаловался на нехватку оружия, добавив, что не удовлетворен этим моментом, но и особо жаловаться не может.

«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен», — заявил Зеленский, оценивая силу Вооруженных сил России.

Между тем издание U.S. News & World Report признало российскую армию сильнейшей в мире. Наши войска получили 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Зеленского, новая фаза конфликта с Россией началась с приходом зимы.