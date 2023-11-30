Потеряли деньги? Какую компенсацию можно получить за утечку данных

Россияне могут получить компенсацию при утечке их персональных данных

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Alexander Limbach

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Злоумышленники активно охотятся за личной информацией россиян.

Если ваши данные утекли в сеть, вы имеете право на компенсацию морального вреда. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась Ольга Дайнеко — эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф».

По ее словам, необходимо обратиться в суд. Однако текущая статистка показывает, что дела редко решаются в пользу пострадавшего.

«Компенсации невелики, редко достигают 5000 рублей. Коллективный иск часто невозможен из-за того, что для разрешения спора необходимо рассматривать требования и размер вреда для каждого потерпевшего отдельно», — отметила Дайнеко.

Можно попробовать подать иск о возмещении убытков, если утечка данных стала причиной потери финансовых средств. В таких случаях компенсация индивидуальна и зависит от конкретных обстоятельств. Потерпевшей стороне придется доказать, что деньги были утеряны именно из-за действий злоумышленников.

«Представить документ, подтверждающий факт утечки (копия интернет-страницы, где информация о потерпевшем размещена), свидетельские показания, экспертизы, документы о расходах на восстановление морального/физического здоровья и другое», — объяснила эксперт.

По нынешнему законодательству, организации, которая хранит и обрабатывает данные, в случае подтверждения вины будет грозить административное наказание. В первом случае штраф составит от 60 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — до полумиллиона. Также был разработан законопроект, по которому штраф может варьироваться в зависимости от размера утечки. Больше всего придется заплатить при утрате биометрических данных.

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