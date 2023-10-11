Киберпреступники начали охотиться за медицинскими данными россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lisa Forster; 5-tv.ru

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Грозит ли это проблемами для обычных граждан? И зачем это нужно мошенникам?

Киберпреступники охотятся за медицинским данными россиян. Как выяснили «Известия», хакеры выставили на продажу базу c данными 13 миллионов пользователей генетического сервиса. Он по тесту ДНК обещает определить происхождение и установить, где жили далекие предки.

Преступники получили доступ к этим и другим личным данным. По мнению специалистов, для обычных людей утечка информации о ДНК вряд ли обернется проблемами. Гораздо опаснее кража медицинских данных. А она в мире колоссальна. Только в США за три года было похищено свыше 300 млн записей карт пациентов.

Обнародование диагнозов и схем лечения может обернуться для них разводами и даже повлиять на получение наследства.

Сейчас за утечку данным компаниям в России грозит штраф до ста тысяч рублей.