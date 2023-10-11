Киберпреступники начали охотиться за медицинскими данными россиян
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lisa Forster; 5-tv.ru
Грозит ли это проблемами для обычных граждан? И зачем это нужно мошенникам?
Киберпреступники охотятся за медицинским данными россиян. Как выяснили «Известия», хакеры выставили на продажу базу c данными 13 миллионов пользователей генетического сервиса. Он по тесту ДНК обещает определить происхождение и установить, где жили далекие предки.
Преступники получили доступ к этим и другим личным данным. По мнению специалистов, для обычных людей утечка информации о ДНК вряд ли обернется проблемами. Гораздо опаснее кража медицинских данных. А она в мире колоссальна. Только в США за три года было похищено свыше 300 млн записей карт пациентов.
Обнародование диагнозов и схем лечения может обернуться для них разводами и даже повлиять на получение наследства.
Сейчас за утечку данным компаниям в России грозит штраф до ста тысяч рублей.