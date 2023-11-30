Приговор Елены Блиновской: как марафоны желаний привели к скамье подсудимых

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Опытная коуч, тренер личностного роста и мать четверых детей — что известно о скандально известном блогере-миллиардере?

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская должна налоговой службе полтора миллиарда рублей. По данным издания РИА Новости, в баснословный счет, выставленный ФНС, входят пени и штрафы. Как «главной инфоцыганке России» удалось заработать такое состояние и что ей теперь грозит — в материале 5-tv.ru.

Биография Елены Блиновской

Елена Блиновская родилась в поселке Опарино Кировской области 25 августа 1981 года.

Мама была бухгалтером, папа работал водителем. Еще в детстве семья переехала в Ярославль, где и выросла будущая «звезда марафонов». Окончила местный университет, получив высшее экономическое образование, а также выиграла конкурс «Миссис Россия International». Параллельно Елена вышла замуж за бизнесмена и родила детей. В 2018-м перебралась в Москву.

Елена Блиновская. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Елена Блиновская прославилась благодаря так называемым «Марафонам желаний» — курсам, после прохождения которых его участники якобы могут найти вдохновение для собственного развития и личностного роста. Блогер запустила их в социальных сетях, обещая пользователям, что тренинги буквально изменят их жизнь и заставят взглянуть на мир иначе.

Сами курсы состояли из нескольких этапов или ступеней, за прохождение которых следовало выплатить определенную сумму, зачастую, весьма немаленькую. Все наставления были записаны в форме голосовых сообщений, а, если кто-то желал заполучить индивидуального наставника, приходилось платить дополнительно.

По некоторым данным, с 2015 года в курсах Блиновской приняли участие более 150 тысяч человек, а, как сообщает издание Forbes, выручка блогера составила несколько сотен миллиардов рублей. Инфоцыганка зарегистрировала «Марафон желаний» как товарный знак, выступила в качестве продюсера одноименного фильма, который также стал своеобразной рекламой ее деятельности, а в 2022-м стала ведущей шоу «Дом исполнения желаний». Более того, в начале 2023 года Блиновская выпустила книги с якобы мотивирующими историями, которые были призваны помогать читателям поверить в себя и начать жить «как хочется».

Отзывы о тренингах Елены Блиновской

Стоит отметить, что благодарных слушателей «марафонов желаний» у Блиновской за годы «работы» набралось немало. Кто-то говорил, что лекции действительно помогли добиться желаемого, поверить в себя, свои силы и возможности. Восторженные комментарии заполнили интернет, повышая популярность курсов и, соответственно, спрос на них. Сколько из них были настоящие — сейчас сказать трудно.

Однако существовали и те, кто остался недоволен и требовал деньги назад. А некоторые вообще обвиняли блогера в плагиате, указывая, что ее лекции — просто переписанные книги японской писательницы Мари Кондо или американской спикера по мотивации Барбары Шер. Тем более, что соответствующего образования, например, психолога, у Блиновской все же нет. Хотя та в свое время уверяла, что «десять лет училась» в самых разных заведениях и постигала азы «науки о душе».

Так или иначе, доказать или опровергнуть эффективность марафонов довольно сложно, ведь участие в них все-таки было делом добровольным, а гарантии на результат, само собой, никто не давал. Впрочем, блогеру точно не откажешь в предпринимательской жилке, которая порой отодвигает на второй план моральную составляющую. Например, в начале специальной военной операции России на Украине Блиновская запустила очередной марафон «Дружба», чтобы его участники «позитивно повлияли на окружающее пространство». Правда, многие пользователи соцсетей не оценили порыв, назвав его некрасивым способом получить выгоду из происходящего и даже обычной спекуляцией.

Уголовное дело против Елены Блиновской

Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Правоохранители заинтересовались инфоцыганкой весной 2023 года. Ее подозревали в неуплате налогов и отмывании денег, причем, везде фигурировала формулировка «в особо крупном размере». Так, согласно информации Следственного комитета РФ, 41-летняя Блиновская не заплатила налоги на сумму 918 миллионов рублей и легализовала еще 43 миллиона. Вторую сумму блогер потратила на автомобиль мужа, закупила оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и празднование дня рождения.

Елену задержали 27 апреля при попытке пересечь государственную границу на арендованном автомобиле. Как стало известно позже, ее предупредили о грядущих проверках и, чтобы избежать общения с силовиками, она решила покинуть страну. А уже 28 апреля суд вынес решение о мере пресечения в отношении блогера — домашний арест. Его уже несколько раз продлевали, оставляя без изменений, несмотря не ходатайства стороны защиты. Таким образом, Блиновская останется под домашним арестом как минимум до января 2024 года.

Также по решению суда было арестовано имущество блогера на сумму 64 миллиарда рублей. Речь идет не только о деньгах: помимо счетов, у Блиновской есть многочисленные бизнес-предприятия, 20 объектов недвижимости и даже автопарк элитных автомобилей.

Пока продолжается расследование уголовного дела Блиновской, выясняются все новые факты. Например, по информации адвоката Наталия Сальниковой, сумма долга до полутора миллиардов рублей перед налоговой у блогера могла возрасти из-за пени и штрафов.

Как живет Елена Блиновская под домашним арестом

В совокупности инкриминируемых Блиновской обвинений та может получить реальный срок лишения свободы до десяти лет. Пока она находится под домашним арестом в своем подмосковном особняке, который не имеет права покидать без разрешения правоохранителей. Сторона защиты периодически просит суд изменить меру пресечения, однако пока ходатайства удовлетворены не были.

Стоит отметить, что Блиновскую уже подозревали в нарушении домашнего ареста — сработал датчик на браслете, который сигнализирует правоохранителям о ее местонахождении. Правда, когда те прибыли к дому блогера, она находилась, где положено, и признаков нарушения силовики не обнаружили.

Когда и зачем? Адвокат ответила на слухи о «бегстве» Блиновской из-под домашнего ареста

Кроме того, блогеру нельзя выходить в социальные сети и общаться с пользователями, в противном случае, мера пресечения может стать еще суровее — уже следственный изолятор.

Впрочем, некоторые коллеги считают, что, когда все это закончится, Блиновская продолжит организовывать свои марафоны.

«Она сейчас выйдет и скажет: «Марафон «Свобода. Как почувствовать свободу, управлять миром, открывать все двери… Как я выжила. Ведь я так и хотела. Я специально все так создала». Она все красиво обыграет. Еще на этом начнет зарабатывать», — порассуждала психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале.

А вот пользователи, наоборот, уверены, что после скандала на всю страну Блиновская вряд ли сможет вернуть доверие своих клиентов. Так что, в некотором смысле, приговор блогеру уже вынесен. Только пока лишь со стороны общества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как блогер Аяз Шабутдинов заработал миллиард на курсах.